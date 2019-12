‘Caso típico de homofobia’, diz delegada sobre agressões a Karol Eller

Do Globo

A youtuber Karol Eller

A Polícia Civil investiga como homofobia o motivo das agressões sofridas pela youtuber Karol Eller, conhecida por ser defensora do governo e amiga da família Bolsonaro. A jovem estava com a namorada em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, quando se envolveu em uma confusão com outras três pessoas, na manhã do último domingo (15).

O caso foi registrado como lesão corporal e injúria por preconceito na 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca.

Segundo a policial civil Suellen Silva dos Santos, namorada de Karol, as duas estavam no local quando conheceram um casal que estava acompanhado de um amigo. Na delegacia, ela narrou que, ao longo da conversa com o grupo, no domingo, um dos dois suspeitos, o supervisor de manutenção Alexandre da Silva, de 42 anos, se referiu a Karol como “ele” e disse que ela “não era mulher, era homem”.

(…)