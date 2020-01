Catarinense atravessa a Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, praticando highline

O desafio fez parte do último dia de atividades do Projeto Viva a Ponte, que promoveu atrações artísticas, esportivas e gastronômicas do dia 30 de dezembro de 2018, quando a estrutura foi reaberta, até este domingo (5).

O percurso foi realizado a 75 metros da água e a 40 metros da pista da ponte. Apesar de não ser um feito inédito para o catarinense, que já pratica a modalidade há sete anos, ele conta que atravessar a ponte Hercílio Luz foi um desafio pessoal.

“É especial essa conexão com a minha terra. Depois que comecei a praticar o highline, um dos primeiros lugares que sonhei em fazer era a ponte Hercílio Luz, onde, para mim, aquele formato com as duas torres e o balanço da estrutura de metal era o desenho perfeito. É uma obra da engenharia que teve um propósito mas não o cumpre há muito tempo, então abri-la para a população poder viver, e, nesse momento, trazer o que tem de melhor numa estrutura urbana fazendo com que ela seja um local de inspiração para muitas gerações é incrível”, disse o atleta.

Atleta catarinense já acumula experiências em São Paulo e em Urubici, na Serra Catarinense — Foto: Arquivo pessoal/Divulgação

Em 2018, Bridi já havia percorrido cerca de 300 metros entre dois prédios públicos de São Paulo, a uma altura de 40 metros, e se equilibrado a 400 metros de altura percorrendo 614 metros no Cânion Espraiado, em Urubici, na Serra catarinense.