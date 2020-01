Cearense é bloqueado no Twitter por Ministro da Educação após pedir solução ao Sisu – Metro – Diário do Nordeste

O cearense Bruno Jadson, de 17 anos, alega que foi bloqueado no Twitter pelo perfil do Ministro da Educação Abraham Weintraub. Com isso, Bruno fica impossibilitado de visualizar tweets do ministro, bem como escrever mensagens para Weintraub. A medida foi executada logo após o jovem questionar como seria resolvido o problema do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

“Fui bloqueado pelo Ministro da Educação por perguntar como resolveria o Sisu. Não vai ser um block que vai me impedir de lutar pelo que é meu (sic)!”, declarou o jovem na rede social. Reprodução de conversa em rede social

Imagem: Reprodução/Twitter



Na mesma rede social, o irmão do ministro da educação, o assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, o professor de direito Arthur Weintraub, respondeu o questionamento do jovem cearense em tom de provocação. “Pergunta pra bandeirinha vermelha ou ao Felipe Neto que vc curte”. Ele também bloqueou o jovem na rede social.

Bruno Jadson concluiu o Ensino Médio em 2019. Ele sonha em cursar História ou Ciências Sociais na Universidade Federal do Ceará (UFC). Pela primeira nota de corte divulgada, ele afirma ter obtido pontuação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para ingressar na universidade.

A reportagem solicitou posicionamento do Ministério da Educação e da Secretaria de Governo. Até a publicação desta matéria não houve resposta dos órgãos.

Suspensão

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta segunda feira (27), o balanço final dos acessos ao Sisu, que classifica alunos e alunas para vagas em universidades públicas. O Ministério diz que a atual edição do Sisu teve 1.795.211 pessoas inscritas, que realizaram 3.458.358 inscrições .

Nesta terça-feira (28), o Superior Tribunal de Justiça decidiu aceitar um recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) e autorizou o governo federal a divulgar o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), após falhas na correção de provas de alunos que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).