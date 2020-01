Cedae diz que substância de algas muda a cor e cheiro de água em regiões do RJ e libera consumo

A Cedae afirmou na noite desta terça-feira (7) que uma substância chamada geosmina está mudando a cor da água em várias regiões do Rio há pelo menos dois dias. Segundo a companhia, trata-se de uma substância orgânica produzida por algas e que não representa nenhum risco à saúde dos consumidores.

O órgão acrescenta que o consumo de água está liberado. “A substância não oferece riscos à saúde, mas altera o gosto e o cheiro da água. O fenômeno natural e raro de aumento de algas em mananciais, em função de variações de temperatura, luminosidade e índice pluviométrico, causa o aumento da presença deste composto orgânico, levando a água a apresentar “gosto e cheiro de terra”, diz um comunicado da empresa.

Moradores de várias partes do RJ reclamam da qualidade da água da torneira

Ainda segundo a Cedae, casos semelhantes ocorreram no Rio de Janeiro 18 anos atrás; em São Paulo, em 2008, e em municípios dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Sul em 2018, por exemplo.

“Cabe informar que as amostras já analisadas na tarde desta terça-feira (07/01) na Estação de Tratamento do Guandu não apresentaram alteração quanto ao cheiro e ao gosto, estando dentro dos padrões. Ao longo do sistema, porém, a água ainda pode apresentar gosto e cheiro alterados em alguns locais. Por isto, a Cedae continuará monitorando todo o sistema de abastecimento ao longo da semana”,