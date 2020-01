Cedae exonera chefe da Estação de Tratamento de Água Guandu após crise no fornecimento

RIO — Após 12 dias de crise no fornecimento de água, com críticas quanto à sua qualidade, a diretoria da Cedae decidiu exonerar o chefe da Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, Júlio César Antunes, que acumula 30 anos na empresa. A decisão foi tomada no mesmo dia em que o governador Wilson Witzel, por meio de suas redes sociais, criticou a companhia: “São inadmissíveis os transtornos que a população vem sofrendo por causa do problema na água fornecida pela Cedae”, escreveu Witzel no Twitter. O governador disse ainda que determinou “apuração rigorosa tanto da qualidade da água quanto dos processos de gestão da companhia”.

A informação sobre a exoneração de Júlio César Antunes foi publicada no site do jornal “Correio da Manhã” e confirmada pelo GLOBO por uma fonte do primeiro escalão do governo. Presidente da Cedae, Hélio Cabral anunciará outras medidas que serão tomadas nesta quarta-feira (15), em entrevista coletiva que concederá ao lado de funcionários do corpo técnico da empresa.

Moradores de 46 bairros e municípios da Baixada reclamam que estão recebendo água com cheiro, gosto e cor fortes em casa, há 11 dias. Relatos de pessoas passando mal após o consumo se multiplicam. Os estoques de água mineral evaporam dos supermercados. A Cedae apenas atribui o problema à presença de geosmina, uma substância produzida por algas que seria inofensiva, em amostras coletadas em sua rede. No entanto, especialistas questionam tal justificativa.

LEIA:O que se sabe e o que falta explicar sobre a água da Cedae com cor e odor alterados em bairros do Rio

Moradores do Rio reclamam da qualidade da água fornecida pela Cedae

Da Zona Norte à Zona Sul, a qualidade da água fornecida pela Cedae se tornou uma reclamação constante entre os moradores do Rio. Em diferentes bairros, cariocas descrevem o sabor da água como amargo e semelhante ao de terra. Em Copacabana, a aposentada Glória Amaral, de 70 anos, acrescenta a má qualidade da água fornecida pela estatal à longa lista de problemas enfrentados pela população do estado. Moradora da Rua Santa Clara, ela se viu obrigada a gastar com a compra de água mineral nos últimos dias.

LEIA:Confira os 46 bairros do Rio e seis cidades da Baixada que registram problemas com a água

— A água é mais um fator do caos no Rio. Estou gastando dinheiro com água mineral, mas, no meu caso, não faz tanta falta. Penso nas pessoas que não têm dinheiro. Como as pessoas carentes fazem? Fico pensando em quem não pode gastar dinheiro para comprar — lamenta a idosa.

No Bairro Peixoto, a advogada Roberta Veras, de 39 anos, relata que há uma semana a família também adotou a água mineral para evitar possíveis transtornos para os filhos pequenos, de 2 e 3 anos. A preocupação é com um caso na família de sintomas, como náusea, que podem ter sido provocados pela água.

— Meu sogro passou mal e imaginamos que foi da água porque ele passou a tomar água mineral e melhorou. Já está até em falta nos grandes mercados. A cor até está boa, mas o gosto está ruim — comenta a advogada.

A preocupação da advogada tem fundamento. O GLOBO ouviu relatos de pacientes que procuraram a Unidade de Pronto Atendimento da Siqueira Campos, em Copacabana, com sintomas de náusea, enjoo e dor de barriga. Entre eles, o cozinheiro Francisco das Chagas, de 42 anos, que mora no Catumbi foi até a unidade por trabalhar em Copacabana:

— Levantei hoje (ontem) já indo direto ao banheiro. Estou com a barriga doendo muito, e preocupado porque tenho quatro filhos em casa. Comecei a comprar água também. O médico disse que pode ser efeito da água, sim.