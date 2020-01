Cedae: última parte de sistema para aplicar carvão ativado chega à Estação do Guandu

Terceiro carregamento de carvão ativado chega à estação de tratamento do Guandu (RJ) Segundo a companhia, “o maquinário foi feito sob encomenda para atender à demanda da Cedae devido ao porte necessário para a ETA Guandu”. A empresa também comunicou que o carregamento de carvão também foi entregue neste domingo. A Cedae garantiu que o sistema já está sendo montado e o início da utilização do carvão ocorrerá durante esta semana. Caminhão com última parte de sistema chega à Estação Guandu — Foto: Divulgação/Cedae O sistema para aplicar o carvão ativado começou a ser montado no sábado (18). O equipamento encomendado pela Cedae serve para pulverizar o produto na água tratada e, segundo a empresa, irá resolver o problema de gosto e cheiro ruins na água, relatado por moradores de várias regiões. De acordo com a companhia, o carvão ativado vai retirar da água a geosmina, uma enzima liberada por microalgas que segundo análise da Cedae é a responsável por alterar o gosto e o cheiro da água. Qualidade da água preocupa população carioca O primeiro estoque de carvão ativado chegou na quinta-feira (16). A operação para normalizar o fornecimento da água deve começar esta semana e, segundo a companhia, vai custar entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões. A empresa garantiu que, apesar do custo, não haverá aumento de preço da água. Cedae vai colocar carvão ativado na água na estação de tratamento do Guandu “A água entra em contato com o carvão e as substâncias indevidas estão sendo aderidas no carvão. Todas as impurezas ficam agarradas no carvão e a água passa sem odor e sabor”, disse Julio Cesar da Silva, chefe do departamento de Engenharia Sanitária e de Meio Ambiente da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Tratamento de água na Estação do Rio Guandu da Cedae — Foto: Rodrigo Sanches/G1 Também na quinta, policiais civis fizeram uma operação na estação de tratamento para checar se funcionários da Cedae têm alguma responsabilidade criminal pela água que vem sendo distribuída no Rio e Região Metropolitana. A estação abastece as casas de cerca de nove milhões de pessoas. Como será o processo de limpeza: O tratamento começa com o processo de desarenação.

Logo depois da captação da água do Rio Guandu, são retiradas partículas de areia presentes na água.

Em seguida, é feita a utilização de produtos químicos: sulfato de alumínio e cloreto férrico. Essas substâncias servem para unir as partículas mais finas.

Na terceira etapa, entra o carvão ativado pulverizado.

A filtração é feita com areia e/ou carvão antracitoso. Depois, os procedimentos finais continuam com a desinfecção, com cloro e a injeção de flúor, para auxiliar na prevenção da cárie dentária.

Por fim, a correção de pH com cal hidratada ou cal virgem, para evitar a corrosão das tubulações.

A água é bombeada para um reservatório público e ainda recebe mais flúor antes de chegar aos consumidores.

