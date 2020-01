Celso de Mello passa por cirurgia de quadril nesta semana

Até março

Em 49 anos, será o primeiro afastamento de Celso de Mello no serviço público

Gervásio Baptista/STF

A assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal confirmou que o ministro Celso de Mello está internado e passará por uma cirurgia de quadril nesta semana.

O decano, que tem se locomovido com dificuldade nos últimos meses e irá colocar uma prótese no quadril, tem a volta prevista ao STF para o próximo dia 19 de março. Por conta dessa licença, foi excluído do sorteio de novos processos até o retorno.

Será a primeira vez, em 49 anos de atividades no funcionalismo público, que o ministro se afasta de sua função.

O ministro está no Supremo desde agosto de 1989, e sua aposentadoria compulsória está prevista para 31 de outubro de 2020. Ele integra a Segunda Turma com os ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.