Centrais sindicais exigem providências para resguardar o Estado de Direito

Presidentes e representantes de centrais sindicais divulgaram nota nesta quarta-feira para repudiar a informação de que o presidente Jair Bolsonaro disparou por meio do seu WhatsApp uma convocatória para uma manifestação contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), a ser realizada em todo país no dia 15 de março.

Com esse ato, segundo os sindicalistas, o presidente ignora a responsabilidade do cargo que ocupa pelo voto e age, deliberadamente, de má-fé ao apostar em um golpe contra a democracia, a liberdade, a Constituição, o país e as instituições.

“Não há atitude banal, descuidada e de cunho pessoal de um presidente da República. Seus atos devem sempre representar a nação e, se assim não o fazem, comete crime de responsabilidade com suas consequências”, afirmam as centrais em nota assinada por representantes da Força Sindical, CUT, CSP Conlutas, UGT, CTB, NCST, CSB, CGTB e Intersindical.

Os sindicalistas dizem ainda que é preciso ultrapassar a fase de bate-bocas nas redes sociais. “Não podemos deixar que os recorrentes ataques à nossa democracia e à estabilidade social conquistadas após o fim da ditadura militar e, sobretudo, desde a Constituição Cidadã de 1988, tornem-se a nova normalidade”, argumentam na nota.