Cervejaria que prometeu combater chuva no Carnaval não explica resultado de ação

A ação promocional da cervejariaSkolque prometia levar, de avião, todas aschuvasdoCarnaval de São Paulopara desaguarem no sistema Cantareira parece ter virado água. Com precipitações registradas em toda a capital paulista, a empresa não explicou os detalhes dos resultados obtidos com a contratação da empresa especializada em fazer chover no local planejado.

Avião utilizado pela Skol para ‘bombardear’ nuvens — Foto: Divulgação/Skol Questionada pela reportagem do jornal “Folha de S. Paulo” sobre índices pluviométricos obtidos, se houve acompanhamento de meteorologistas nessa ação, e os detalhes das medições feitas, a Skol se limitou a dizer que os “resultados foram positivos”, segundo ela mesma. “A Skol fez essa ação para evitar chuvas durante a folia e ajudar a garantir a diversão do folião. No primeiro final de semana de voos -15 e 16 de fevereiro- os resultados foram positivos e neste início de Carnaval também. Continuaremos nestes dias de folia a fazer o possível para diminuir as chuvas para que a diversão máxima dos foliões siga até a Quarta-Feira de Cinzas!”, diz nota. As nuvens devem ter de 1 km a 6 km de diâmetro para serem elegíveis e, após um período de 15 a 20 minutos, a técnica induz a chuva no local. “Sem efeitos colaterais ou dano ao meio ambiente”, segundo a empresa. Dessa forma, a chuva se concentraria no Cantareira, antes de chegar aos blocos. A tecnologia empregada nesta técnica, diz a Ambev, dona da marca Skol, “é utilizada há pelo menos 12 anos pela empresa que realiza projetos para a Sabesp no Sistema Cantareira e em mais de 20 projetos para agricultura no Brasil e até mesmo no Gabão, África”. Até agora, estava certo quem apostou nas palavras de Ernesto Alvim, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que afirmou que neste sábado a temperatura não passaria dos 21ºC na capital paulista e teria chuva fraca à tarde e à noite. Nos dias seguintes, a previsão é que a temperatura aumente, chegando aos 23ºC no domingo, 25ºC na segunda e 27ºC na terça-feira, sempre com previsão de chuva. Há previsão de temporais para segunda e terça-feira. As mínimas oscilam entre 17ºC e 18ºC.