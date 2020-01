China diz que EUA deve frear sua “aventura militar” no Oriente Médio

De acordo com o porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores da China, Geng Shuang, “os Estados Unidos e demais partes interessadas devem exercer a moderação, com o fim de prevenir uma maior confrontação, e em vez disso, podem tomar medidas para restabelecer um diálogo, que permita reduzir as contradições”

247– O porta-voz do Ministério de Assuntos Exteriores da China, Geng Shuang, disse esperar “que os Estados Unidos saibam frear essa aventura militar no Oriente Médio, para evitar uma escalada de tensão nessa região”. “Os Estados Unidos e demais partes interessadas devem exercer a moderação, com o fim de prevenir uma maior confrontação, e em vez disso, podem tomar medidas para restabelecer um diálogo, que permita reduzir as contradições”, disse. Os EUA foram responsáveis pelo assassinato do general iraniano Qassem Soleimani e por outro ataque em terras iraquianas, que acabou com a vida de 12 pessoas, entre o líder das Forças de Mobilização Popular, Abu Mahdi al Muhandis.

