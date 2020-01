Chuva acompanhada de ventos com 47 km/h marca a manhã de domingo na Grande Fortaleza

Uma chuva repentina acompanhada de forte ventania marcou a manhã deste domingo (26) em diversos bairros de Fortaleza e cidades da Região Metropolitana. Em alguns bairros, houve queda de energia. Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), os ventos alcançaram uma velocidade de 47 km/h.

Começando por volta das 10h, a precipitação derrubou árvores na capital e colaborou com a queda de energia elétrica em alguns pontos da cidade, com os bairros Benfica, Parquelândia e Rodolfo Teófilo, bem como o Bairro Potira, em Caucaia, na Grande Fortaleza.

Chuva e forte rajada de vento marcaram a manhã de domingo (26) em Fortaleza. — Foto: Gustavo Pellizzon/Sistema Verdes Mares

Segundo a Funceme, o aumento repentino da velocidade dos ventos, considerado como rajadas, vem junto a um sistema meteorológico denominado linhas de instabilidade. O processo traz chuvas mais fortes, pontuais e se forma próximo à costa, sobre o oceano.

Ainda conforme o órgão, o calor e a alta umidade dos últimos dias contribuíram para a instabilidade atmosférica que causou fortes rajadas próximo ao litoral.

Com relação à falta de energia, a Enel Distribuição Ceará informou que a forte chuva desarmou a linha de distribuição de alta tensão Água Fria – Papicu, o que levou à interrupção do fornecimento em alguns pontos da cidade, mas apenas durante seis minutos.

“O fornecimento de energia já foi restabelecido e a companhia segue trabalhando para identificar o motivo do desarme na linha de distribuição”, explicou em nota.

Árvores caíram durante a ventania em Fortaleza. Uma delas foi na Rua Nereu Gomes, no Bairro Maraponga. — Foto: Paulo Sadat/Sistema Verdes Mares

Pelo menos seis árvores foram derrubadas pela força do vento. Uma delas, de grande porte, teve as raízes expostas na Rua Gastão Justa, quase na esquina com a Avenida Costa e Silva, conhecida como Perimetral. Caso semelhante ocorreu na Rua Nereu Gomes, no Bairro Maraponga.

A Avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza, teve árvores derrubadas em dois pontos. — Foto: Jéssica Costa/Sistema Verdes Mares

Na Avenida Desembargador Moreira, houve dois casos de árvores caídas. A via foi atingida próximo à Praça da Imprensa e próximo à Praça Portugal, ambas no sentido sertão/praia. Na Avenida Heráclito Graça, um galho também não resistiu à rajada.

Bombeiros tiram árvore de cima de veículo na Rua Nogueira Acioli, no Centro de Fortaleza. — Foto: Alana Araújo/Sistema Verdes Mares

Na Rua Nogueira Acioli, no Centro, uma árvore caiu em cima de um veículo. O motorista estacionou no local antes do início da chuva. Ao sentir o vento, percebeu que a árvore poderia ser derrubada, mas não teve tempo suficiente para retirar o carro. O corpo de bombeiros esteve no local para retirar a planta.

Na Avenida Abolição, em Fortaleza, uma placa derrubada pelo vento obstruiu parte da via. — Foto: Almir Gadelha/Sistema Verdes Mares

Uma placa de obras caiu na Avenida Abolição, próximo à esquina com a Avenida Barão de Studart, obstruindo uma das faixas da via. Um cabo de energia também foi ao chão.