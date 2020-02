Chuva causa alagamento em várias regiões de Belo Horizonte

A chuva que atingiu Belo Horizonte na madrugada desta sexta-feira (28) e na noite desta quinta-feira (27) causou alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, houve chuva extremamente forte nas regiões Norte, Nordeste, Leste e Centro-Sul.

A estação meteorológica do Cercadinho, na Região Centro-Sul, registrou 58,6 milímetros de chuva. Na Pampulha foram 27,4 milímetros.

Córrego transbordou — Foto: Reprodução/TV Globo

O nível do Ribeirão do Onça, na altura do bairro Primeiro de Maio, subiu rápido. Pouco tempo depois, a água invadiu as pistas da Avenida Cristiano Machado, em frente à Estação São Gabriel, na Região Nordeste da capital mineira. Mesmo depois da chuva ter dado uma trégua, o nível do córrego ainda estava alto.

Na Avenida Antônio Carlos, o temporal veio acompanhado de rajadas de vento. A mesma situação no bairro Caiçara, na Região Noroeste.

No Anel Rodoviário, na altura do Viaduto São Francisco, a câmera exclusiva da Globo flagrou o momento em que um carro capotou na pista, no sentido Rio de Janeiro. Chovia forte no momento do acidente.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista disse que perdeu o controle depois que um caminhão passou por ele. Ninguém se feriu.

No bairro Coração Eucarístico, na Região Noroeste, passageiros ficaram ilhados em um ponto de ônibus na Via Expressa. Em outro ponto, alguns motoristas voltaram na contramão.

Pessoas ficam ilhadas em carro em BH — Foto: Reprodução/TV Globo

No bairro João Pinheiro, na mesma região, na Rua Alcides Lobo esquina com Avenida Vereador Cícero Ildefonso foi tomada pela água. Um motorista tentou passar o alagamento, mas ficou preso. Um homem aparece e ajuda a retirar as cinco pessoas que estavam no carro.

No bairro São Salvador, a Avenida Amintas Jacques de Morais também alagou. A água também invadiu um bar que fica na mesma rua.

Na Região Oeste, a Avenida Tereza Cristina chegou a ser interditada entre os bairros Betânia e da Indústria, por causa do risco de transbordamento do Ribeirão Arrudas.

No bairro Gameleira, trechos da avenida Amazonas ficaram parcialmente alagados.

Na Região Centro-Sul, parte da Avenida Olegário Maciel ficou alagada. Os motoristas precisaram ter atenção ao passar pelo trecho.

Avenida ficou alagada — Foto: Reprodução/TV Globo

Deslizamento de terra atinge duas casas no bairro Nova Cintra, em Belo Horizonte

No bairro Nova Cintra, na Região Oeste de Belo Horizonte, um homem ficou ferido depois que uma parede da casa dele foi derrubada por um deslizamento de terra. Um outro imóvel também foi atingido.

Outras quatro pessoas – duas mulheres, uma criança de 8 anos e um bebê recém-nascido de 10 dias – estavam em uma das casas e não ficaram feridas.

Veja abaixo o acumulado de chuva das 18h desta quinta-feira (27) até as 6h desta sexta-feira (28).

Noroeste: 69 mm

Centro-Sul: 67,6 mm

Oeste: 64,2 mm

Nordeste: 35,4 mm

Barreiro: 34 mm

Leste: 33,6 mm

Pampulha: 25,6 mm

Norte: 23 mm

Venda Nova: 18,4 mm

Nesta sexta-feira, a previsão indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva fortes raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte.

A temperatura mínima foi de 18°C e a máxima estimada é de 24°C.