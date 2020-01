Chuva causa inundação e carros são arrastados pela força da água em Petrópolis, na Região Serrana do Rio

Um temporal deixou diversos pontos de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, inundados pelo transbordamento do rio Piabanha na tarde desta quarta-feira (8).

Imagens mostram carros sendo arrastados pela força da água. O trânsito na área central está com longos engarrafamentos.

A rua Piabanha, também no Centro, está alagada. Carros ainda foram levados pela correnteza no bairro Bingen, em frente à Universidade Estácio de Sá.

Carro é atingido após transbordamento de rio em Petrópolis — Foto: Reprodução redes sociais

A rua Coronel Veiga, que liga o Centro ao bairro Quitandinha, conhecida pelos constantes transbordamentos do rio Quitandinha, também está intransitável.

Na BR-040, trecho de subida da Serra de Petrópolis, motoristas enfrentam verdadeiras cascatas que se formaram com a chuva e descem pelas encostas. Imagens feitas de dentro de um dos carros mostram a dificuldade no trajeto.

Motoristas registram dificuldade de subir a Serra de Petrópolis em meio ao temporal

A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntários informou, por meio de nota, que registrou 17 ocorrências por conta de uma pancada de 90 milímetros de chuva em menos de uma hora.

Rua Coronel Veiga alagada, em Petrópolis — Foto: Gladstone Lucas/G1

“É importante que os moradores que vivem em áreas de risco tenham atenção redobrada, já que chove na cidade desde o dia 2 de janeiro e o acumulado está alto”, afirma o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato.

Houve deslizamentos de terra nas ruas Veridiano Felix, na Estrada da Saudade, Alagoas, no Quitandinha, Carlos Frederico Keuper, na Mosela e Paulo Hervê no Bingen.

Equipes do órgão estão nas ruas atendendo aos chamados. A Defesa Civil disse ainda que está em estado de atenção por causa da previsão de mais chuva para as próximas horas.

Além do Bingen, bairros como Centro, Valparaíso e Mosela também foram afetados, segundo relatos dos moradores.

Nas últimas 96 horas, o pluviômetro da Rua 24 de Maio registra 201.8 milímetros acumulados. Em caso de qualquer sinal de instabilidade no imóvel ou terreno, o morador deve ligar para o telefone 199 e pedir uma vistoria preventiva à Defesa Civil. A ligação e o serviço são gratuitos.

OG1aguarda mais informações sobre as ocorrências.

O Sindicato dos Empresários do Transporte Público em Petrópolis (Setranspetro) publicou em rede social que todos os ônibus que passam pela Rua Coronel Veiga, no Centro, estão retidos após a via ser interditada por conta do transbordamento do rio.

O Setranspetro disse ainda que há suspensão total da operação de diversas linhas de ônibus na cidade.

Na localidade Manoel Torres, parte de uma rua cedeu, segundo o sindicato. Já no Pedras Brancas, o ônibus está impedido de passar por conta dos buracos e obstáculos espalhados pela via.