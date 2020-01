Chuva forte deixa aeroporto alagado e carros submersos em Fortaleza nesta sexta-feira

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as precipitações registradas até as 7h desta sexta na capital foram de 42,8 milímetros, no posto do Bairro Pici. Os dados serão atualizados no decorrer do dia.

Na Avenida Heráclito Graça, no Bairro Aldeota, pelo menos dois carros ficaram parcialmente cobertos pela água, nas proximidades ao cruzamento com a Rua Ildefonso Albano. Motoristas tiveram que empurrar os veículos para retirá-los da via alagada.

Homens tentam tirar carro parcialmente submerso na Av. Heráclito Graça, em Fortaleza — Foto: José Leomar/SVM

Já no Bairro Meireles, na Avenida Desembargador Moreira, uma cratera se formou em decorrência da força da água. O trecho está interditado para obras no aterro da Praia de Iracema. A força da água arrastou entulhos para a Avenida Abolição, na região da Beira Mar.

Chuva causa cratera na Av. Desembargador Moreira carros alagados na Av. Heráclito Graça

Chuva forte deixa aeroporto alagado em Fortaleza

No Aeroporto de Fortaleza, a água da chuva alagou os dois pisos do terminal. No fim de semana parte do telhado foi arrancado com uma forte ventania. Segundo a Fraport, empresa responsável pela administração do equipamento, “os consertos necessários estão sendo realizados”. Contudo, o trabalho não foi totalmente concluído. “Por causa disso, estamos tendo algumas infiltrações no Terminal devido à forte chuva. Esclarecemos que todas as medidas pertinentes estão sendo tomadas e pedimos sinceras desculpas aos nossos passageiros e usuários”, informou a empresa, em nota.

O transtorno, contudo, não afetou os voos. “As operações do aeroporto estão acontecendo normalmente, sem restrições para pousos e decolagens”, informou a Fraport. As companhias aéreas Gol, Latam e Azul também afirmaram que nenhum voo deles registrou atraso. No caso da segunda, houve uma demora no voo Belém-Fortaleza, mas “por questões meteorológicas em Altamira (PA)”.

Carro apresentou problemas ao passar por alagamento na Av. Raul Barbosa, em Fortaleza — Foto: Isaac Macedo/SVM

No fim da manhã, a via ficou interditada nos dois sentidos após uma cratera se abrir na área do meio fio do trecho alagado. Agentes da da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) controlam os desvios na área.

Uma cratera se abriu no meio fio da Av. Raul Barbosa, em Fortaleza — Foto: Arquivo pessoal

Na Avenida Raul Barbosa, o trecho sob o viaduto da Via Expressa ficou inundado e os carros ficaram apenas com apenas uma faixa para passar pelo local. Um motorista não conseguiu trafegar e ficou parado na via.

De acordo com a Funceme, as precipitações desta sexta-feira em Fortaleza deverão se concentrar entre os períodos da madrugada e manhã.

Segundo o órgão, a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), no leste da Região Nordeste, podem trazer precipitações para todo o Estado. As regiões com maior probabilidade de chuva são Ibiapaba, Litoral Norte e Pecém.

Um acidente entre uma van e um ônibus deixou uma pessoa ferida no Bairro Bonsucesso, em Fortaleza — Foto: Halisson Ferreira/SVM

Durante a chuva, uma van e um ônibus colidiram no cruzamento das ruas Vital Brasil e Anselmo Nogueira, no Bairro Bonsucesso. O condutor do veículo menor ficou ferido e foi levado a um hospital por familiares. Não se sabe o estado de saúde dele.

O acidente aconteceu por volta das 4h30 da manhã. Agentes da AMC foram ao local controlar o tráfego.