Chuvas: PM salva homem que ficou ilhado sobre carro em BH; veja vídeo

A cada tempestade umnovo dramatoma conta da população da Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Na noite desta sexta-feira (3),militares do 49º Batalhão da Polícia Militarprecisaram salvar um homem que estava ilhado sobre um carro na regional.

Segundo a PM, o fato aconteceu na esquina formada pelaAvenida Ministro Oliveira Salazar e pela Rua Doutor Álvaro Camargos (antiga 12 de outubro),no Bairro Santa Mônica. Há um posto de combustíveis nas proximidades.

A corporação usou umacordapara puxar a vítima.

Em três dias, choveu65% do que era esperado para o mês inteiro em Venda Nova.Houve diversosalagamentosna regional, principalmente nas imediações do Córrego Vilarinho, que passa pela avenida de mesmo nome.





Ver galeria . 10 Fotos Defesa Civil fechou acesso a Avenida Vilarinho por conta do transbordamento do córrego de mesmo nome

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )



Usuários do transporte público e clientes do Shopping Estação BHficaram ilhados no centro de compras.Isso porque o já conhecidoponto de inundaçãode Belo Horizonte encheu de água, o que forçou a interdição das estações do Move e do metrô.

Para evitar mortes e feridos, a Defesa Civil da capital fechou a Avenida Vilarinho entre 21h10 e 23h desta sexta.

Aestratégiaé grande novidade da prefeitura para evitar vidas perdidas em pontos já conhecidos de inundação, como a via de Venda Nova e a Avenida Tereza Cristina.

Obras

Inundação tomou conta de Venda Nova nesta sexta (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Enquanto Venda Nova sofre com as chuvas, a prefeitura tem omês de abrilcomo data marcada parainiciar as obrasna Vilarinho. O plano é construirgrandes reservatóriospara armazenar a água da chuva.

A previsão é que as intervenções duremdois anos.Portanto, a população continuará sofrendo na região por pelo menosmais dois períodos chuvososalém do atual.

A ideia inicial da prefeitura era implementartúneis subterrâneose colocar apenas um reservatório na confluência dos córregos do Nado e Vilarinho (justamente o ponto de alagamento desta sexta).

No entanto, o Executivo municipalabandonouesse projeto, sob a justificativa de que ele não resolveria os problemas de Venda Nova. Movimentos ambientaiscriticaramos desenhos quando eles foram apresentados inicialmente, em dezembro de 2018.