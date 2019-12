Cinco pessoas ficam feridas em batida entre carro e caminhão de leite na BR-277, em Cascavel

Cinco pessoas que estavam em um carro ficaram gravemente feridas após o veículo bater em um caminhão que carregava leite, na manhã dese sábado (21), em Cascavel, no oeste do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na altura do km 563, quando o caminhão tentou entrar em uma via rural, saindo da rodovia, e não percebeu a aproximação do carro, que bateu na lateral do caminhão.

Segundo a polícia, dos cinco ocupantes do carro, nenhum dos três que estavam no banco traseiro usava cinco de segurança.

“As vítimas foram projetadas, uma delas foi até o painel do carro. Os bancos dianteiros foram quebrados com o deslocamento das vítimas, porque estavam sem cinto, inclusive”, afirmou o inspetor da PRF Ricardo Salgueiro.

O carro precisou ser serrado para as vítimas serem socorridas. As cinco pessoas foram encaminhadas em estado grave para um hospital de Cascavel.

O motorista e o passageiro do caminhão não se feriram, segundo a PRF.

A estrada precisou ser bloqueada por uma hora após o acidente.