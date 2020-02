Ciro Gomes troca provocações com Carlos Bolsonaro no Twitter – ISTOÉ Independente

Por meio de sua conta no Twitter, Ciro Gomes rebateu neste domingo (23) uma provocação que Carlos Bolsonaro havia feito no sábado.

Ao comentar um vídeo do senador Randolfe Rodrigues subindo em um trator, o filho do presidente Jair Bolsonaro faz referência aos irmãos Ciro e Cid Gomes, definindo-os como “pessoal do nariz nervoso e lambedor de beiço do Ceará.

Ciro respondeu chamando Carlos de “libélula deslumbrada”. Disse ainda que “nós aqui do Ceará somos e seremos o pior pesadelo de sua família de canalhas, milicianos e peculatários corruptos”.

Conclui o post perguntando: “Quanto dinheiro roubado o Queiroz depositou na conta da mulher de seu pai, o canalha maior?”.

Confira as duas postagens:

https://twitter.com/CarlosBolsonaro/status/1231354565188050945

https://twitter.com/cirogomes/status/1231644161465573376