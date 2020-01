Cirurgiões plásticos estão de sobreaviso para atender Michelle Bolsonaro

A primeira-dama Michelle Bolsonaro em fotos feitas antes de cirurgia para correçãode desvio do septo (à esq.) e depois Divulgação/Divulgação

Da Veja.

A equipe de cirurgiões plásticos que atende a primeira-dama Michelle Bolsonaro está de sobreaviso no Rio de Janeiro. Eles devem embarcar no dia 1º ou 2 de janeiro para atendê-la em Brasília, onde poderá ser realizado um novo procedimento cirúrgico. Em julho de 2019, no Hospital das Forças Armadas, Michelle passou por uma cirurgia de correção do desvio de septo, que coincidentemente deixou o nariz um pouco mais arrebitado.

Ao longo do seu primeiro ano no Palácio da Alvorada, é inegável que o visual de Michelle vem passando por transformações. Adepta de um laser utilizado para uniformizar a textura da pele, ela também já fez o preenchimento com toxina botulínica, o famoso Botox. A diferença se vê pelas fotos: basta reparar como as sobrancelhas ficaram mais arqueadas e o contorno do rosto afinou.

(…)