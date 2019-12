CNJ ouvirá sugestões de tribunais e entidades para implementação do juiz das garantias

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) vai lançar na próxima segunda-feira (30) uma consulta sobre a estruturação e implementação da figura do juiz das garantias. De acordo com o órgão, o objetivo da consulta é colher sugestões de tribunais e associações sobre o tema.

Os interessados terão até o próximo dia 10 de janeiro para encaminhar sugestões sobre a implementação da medida, por meio de um questionário que será publicado no portal do CNJ.

Além de tribunais e associações de magistrados, o CNJ ouvirá o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Defensoria Pública da União (DPU).

Pela lei, o juiz das garantias passará a ser o responsável por acompanhar e autorizar etapas dentro do processo, mas não dará a sentença.

Caberá ao juiz das garantias atuar na fase da investigação e decidir, por exemplo, sobre a autorização de quebra dos dados resguardados por sigilo constitucional. Atualmente, o juiz que participa da fase de inquérito é o mesmo que determina a sentença posteriormente.

Segundo o CNJ, os tribunais e entidades também poderão encaminhar sugestões sobre a implementação do julgamento colegiado de primeiro grau, também previsto na legislação.

A nova lei anticrime entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Nesta data, começam a valer os pontos sancionados. Os trechos vetados, se derrubados pelo Congresso, entram em vigor posteriormente.

Juízes e procuradores demonstram preocupação com a criação de juiz das garantias

Nesta quinta-feira (26), o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias Toffoli, criou um grupo de trabalho com o objetivo de estudar impactos e efeitos da nova lei anticrime nos órgãos do Poder Judiciário. O grupo terá 20 dias para formular normas para aplicação da nova legislação.

O ministro Humberto Martins, corregedor nacional de Justiça, é um dos coordenadores do grupo, que terá até o dia 15 de janeiro de 2020 para apresentar uma proposta de ato normativo.

Nesta sexta-feira, em uma rede social, o ministro da Justiça, Sergio Moro, disse ter dúvidas sobre como funcionará o chamado “rodízio de magistrados”, previsto com a criação do juiz das garantias. Na avaliação de Moro, o significado do rodízio é um “mistério”.

A lei sancionada por Bolsonaro diz que, “nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados” como solução à necessidade de um segundo magistrado para a devida aplicação da figura do juiz das garantias.

Segundo Sergio Moro, 40% das comarcas do país têm somente um juiz. “Para mim é um mistério o que esse ‘rodízio’ significa.Tenho dúvidas se alguém sabe a resposta”, afirmou o ministro na rede social.

Essa não é o único questionamento feito por pessoas que atuam no meio jurídico.

A possibilidade de a medida interferir em casos que estão em andamento é um ponto que tem sido questionado.

Entidades de juízes têm dúvidas sobre se é possível implementar a medida até o dia 23 de janeiro, quando as novas regras entram em vigor.

O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Fernando Mendes, diz que a Justiça Federal será obrigada a “redesenhar a sua estrutura e redefinir a competência penal para tornar possível a implementação do juiz de garantias.”

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) divulgou posicionamento sobre a sanção da medida. A entidade vê o tema com “preocupação”, principalmente, em razão dos custos para a implementação.

Ao colunista doG1Matheus Leitão, o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Fábio George Cruz da Nóbrega, afirmou que a medida gerou “preocupação” entre os procuradores.

O presidente da ANPR afirma ainda que há “sérias lacunas jurídicas” na lei sancionada por Bolsonaro. Segundo Fábio George, o texto não explicita, por exemplo, se a medida teria efeito retroativo ou se valeria apenas para os casos futuros da Justiça criminal.

Segundo a colunista doG1Andréia Sadi, auxiliares do ministro Sergio Moro avaliam que criação da figura do juiz de garantias pode afetar o caso do senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ).

O filho do presidente é acusado pelo Ministério Público de chefiar uma organização criminosa que teria praticado “rachadinha” em seu gabinete quando Flávio era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio.