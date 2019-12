‘Cobrir o rosto nunca fez parte do integralismo’, diz integralista sobre ataque – O Antagonista

O Globo ouviu o presidente da Frente Integralista Brasileira, Victor Barbuy, sobre o vídeo do suposto grupo integralista que assumiu a autoria de um ataque com coquetel molotov à produtora do Porta dos Fundos.

Barbuy chamou o atentado de “lamentável” e disse que o grupo que o reivindica está “totalmente fora dos princípios do integralismo”.

“Cobrir o rosto também é algo que nunca fez parte da linha do integralismo. Plínio Salgado [ideólogo do integralismo] já deixava claro que toda nossa ação devia ser de peito aberto, sem máscaras.”

O presidente da FIB também se disse contra o especial de Natal do Porta dos Fundos, invocado no vídeo como motivo para o ataque à produtora.

“Até achamos que deveria sair do ar, mas jamais faríamos uma ação como esta. É uma ação que só deslegitima uma crítica que pode ser feita justamente ao vídeo, pela forma como ele ofende o sentimento cristão da maioria do povo brasileiro.”