‘Cobrir o rosto nunca fez parte do integralismo’, diz líder integralista sobre ataque ao Porta dos Fundos

Presidente daFrente Integralista Brasileira(FIB), o advogado Victor Emanuel Vilela Barbuy diz contabilizar 8 mil adeptos do integralismo hoje no país, mas a maioria deles com atuação restrita ao mundo virtual. Surpreendido na manhã desta quinta-feira com vídeo de um suposto grupo integralista que assumia a autoria de um ataque com coquetel molotov à sede da produtora do programa “Porta dos Fundos“, ele diz que a atuação do grupo vai contra os próprios princípios do integralismo, e trará prejuízos ao movimento por ele liderado.

Como ficaram sabendo do ataque?

Soubemos pelas redes sociais, achamos lamentável. Alguns até estão nos confundindo com eles, não tem nada a ver, nem conhecemos. É um grupo que se intitula integralista, embora esteja totalmente fora dos princípios do integralismo. Pode haver alguém se passando por integralista para atacar o movimento.

Por que estão foram do que defende o integralismo?

O integralismo é contra o terrorismo. Só aceita algum nível de violência em situações extremas, como em legítima defesa, por exemplo. Cobrir o rosto também é algo que nunca fez parte da linha do integralismo. Plínio Salgado já deixava claro que toda nossa ação devia ser de peito aberto, sem máscaras. É até proibido pela FIB que se use o uniforme junto com máscara. Nós também, evidentemente, não concordamos com o vídeo do “Porta dos Fundos”. Mas não é este o caminho.

O sr. assistiu ao vídeo?

Não cheguei a assistir. Outros integralistas assistiram, mas pelo que me falaram, né? Até achamos que deveria sair do ar, mas jamais faríamos uma ação como esta. É uma ação que só deslegitima uma crítica que pode ser feita justamente ao vídeo, pela forma como ele ofende o sentimento cristão da maioria do povo brasileiro.

Os humoristas citam o direito à liberdade de expressão para defender a exibição do especial. Para assistir, o expectador também tem que buscar o conteúdo na internet.

O limite da liberdade de expressão é o respeito a valores morais. O vídeo é totalmente amoral e contra a religião da maior parte do nosso povo. Deve existir liberdade para o bem, não liberdade para o mal.

Que mal causa o programa humorístico?

Eles causam grande mal, do ponto de vista moral. Atacam a fé cristã.

Se um filiado à FIB for identificado como autor do ataque, o que ocorrerá com ele?

Será expulso, sem dúvida. Mas não cremos que seja (alguém da FIB). Pode ser até algum simpatizante do integralismo, que se considere integralista. Mas se alguém com este perfil entrasse (na FIB), logo sairia, porque não se sentiria à vontade com discurso e práticas totalmente diferentes das nossas.

Como reagiram os integrantes do núcleo do Rio à ação?

Todo mundo assustado. E achando muito estranho, ninguém conhece esse pessoal, acha estranho terem conseguido o uniforme, isso não é fácil.

Temem que a ação traga prejuízos à imagem do movimento de vocês?

Sem dúvida. Não só aos integralistas mas a todos os cristãos, como um todo. Jamais poderíamos concordar com isso. Poderíamos talvez organizar um protesto lá em frente (à sede da produtora), mas não fazer uma coisa como esta. Além de tudo, é totalmente contraproducente, do ponto de vista moral, porque atrapalha muito o movimento.

Há uma retomada dos ideais integralistas no país?

O movimento tem crescido muito nos últimos anos. Primeiro, o próprio PRTB adotou o nosso lema, com nossa autorização, evidentemente, “Deus, pátria e família”. Agora o próprio Bolsonaro já pegou também o lema, com a proposta de “Aliança pelo Brasil”.

Pretendem participar do governo Bolsonaro, já que ele dialoga com valores de vocês?

Não temos participado e divergimos do governo em muitas posições, como na política econômica de Paulo Guedes, que é muito liberal e a serviço dos grandes grupos econômicos internacionais. A própria política externa é subserviente a certos interesses internacionais. Precisaríamos de um Estado mais atuante.