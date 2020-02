Com caso de coronavírus confirmado em SP, começa a faltar máscaras em lojas e farmácias

O Ministério da Saúde afirmou nesta quarta-feira (26) que está comprovado o caso positivo de coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem que mora em São Paulo, tem 61 anos, e veio da Itália. Esse é o primeiro caso da doença no país e em toda a América Latina.

OG1esteve em cinco farmácias da Zona Oeste da cidade e não encontrou máscaras, nem álcool gel em nenhuma delas. A rede Cirúrgica Sinete, que têm 12 lojas na capital, informou que apenas na manhã desta quarta vendeu as cerca de 10 mil máscaras restantes.

“Estou com gente pedindo até de Campinas, de hospitais, ligando que não tem máscaras para trabalhar. Estamos pedindo até pra China para trazer”, disse a supervisora da rede, Fátima Batista Câmara.

Em janeiro, com o aumento do surto na China, houve um movimento de chineses comprando o produto em lojas paulistas para enviar a parentes. No entanto, nesta quarta, a compra é feita por brasileiros, segundo Fátima. A rede espera conseguir repor o estoque nesta quinta-feira (27).

Farmácia sem estoque de máscaras — Foto: Rodrigo Rodrigues/G1

Passageiros do voo da Air China, vindo de Beijing, desembarcam no aerporto Internacional de Guarulhos, usando mascara de proteção devido ao vírus Coronavírus, nesta quinta feira (30) — Foto: Fepesil/Estadão Conteúdo

A distribuidora Adecil também informou que o estoque foi zerado nesta quarta-feira. Mais de 15 mil máscaras foram vendidas pela internet, para todo o Brasil, sendo o Sudeste (53%) e o Sul (32%) os campeões de compras.

“A gente viveu dois momentos. Em janeiro, teve um boom nas últimas duas semanas, que zerou o estoque. Quando a gente estava começando a colocar os pedidos em ordem, a fila aumentou de novo”, disse o diretor da Adecil, Julio Cesar Nogueira de Sá.

“Por exemplo, uma curiosidade, teve 34 pedidos nesse tempo que a gente está conversando, uns dois minutos”, completou o diretor aoG1.

A venda de álcool gel também aumentou. A distribuidora Allmax disse que apenas nesta quarta 30% do estoque – de cerca de 500 litros – foi vendido. Os mesmos 30% costumam durar cerca de 15 dias, informou o diretor comercial da empresa, Fabio Bertocci.

Segundo Bertocci, um condomínio no Morumbi que compra um galão de 5 litros por ano, comprou 10 galões nesta quarta.

Máscaras servem para a proteção?

Apesar de muita gente ter passado a usar máscaras para se tentar se prevenir do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, especialistas dizem que o uso delas não é necessário para a população em geral no atual estágio da epidemia.

Para Wladimir Queiroz, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, especialista em doenças infecciosas e parasitárias e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), máscaras são recomendadas “só para quem estiver em contato com alguém com qualquer sintoma gripal”.

Nancy Bellei, professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e consultora da SBI, afirma: “O uso de máscaras é recomendado para profissionais de saúde e pacientes infectados que circulam em ambientes públicos ou hospitalares”.

A recomendação para quem usa a máscara é usá-la bem justa ao rosto, sem vãos laterais que permitam a circulação de gotículas que possam estar contaminadas.