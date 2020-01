Com Onyx nas cordas, Bolsonaro afasta núcleo duro da campanha

Onyx Lorenzoni.

Rafael Carvalho / Casa Civil,Divulgação

Do Metrópoles:

Com o enfraquecimento do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fica próximo da retirada de todo núcleo duro da campanha em 2018 da chamada “cozinha do Planalto”.

A queda de Onyx passou a ser especulada após as idas e vindas da demissão do assessor José Vicente Santini, antigo número dois da pasta, depois da notícia de que ele teria usado um jato da Força Aérea Brasileira (FAB) para viajar da Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial, em Davos, até a Índia, país no qual se encontraria com o chefe do Excecutivo e a comitiva.

Após o episódio, o mandatário da República tratou de esvaziar a pasta, tirando de Onyx, que estava de férias, a gestão do Programa de Parceria de Investimentos (PPI), função repassada para o Ministério da Economia.