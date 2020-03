Comandante da Força Nacional elogia policiais militares amotinados no Ceará: ‘Vocês são gigantes e corajosos’

O comandante da Força Nacional, Aginaldo de Oliveira, fez elogios aos policiais amotinados em Fortaleza na noite de domingo (1º), momentos antes de os militares votarem pelo fim da paralisação, que durava 13 dias. Conforme a Constituição Federal, a greve de militares é ilegal, entendimento reforçado em decisão do Supremo Tribunal Federal em 2017.

“Vocês são gigantes, vocês são monstros, vocês são corajosos. Demonstraram isso ao longo desses 10, 11, 12 dias que estão aqui dentro desse quartel, em busca de melhoria da classe, e vão conseguir”, afirmou Oliveira.

A Força Nacional informou aoG1que o comandante não iria se pronunciar sobre o assunto.

Aginaldo de Oliveira discursou no 18º Batalhão da Polícia Militar, em Fortaleza, epicentro do motim dos policiais militares. Os manifestantes ocuparam o local por 13 dias, desde que a paralisação começou.

Com a redução de policiais militares nas ruas, o governador do Ceará, Camilo Santana, solicitou reforço da Força Nacional e do Exército. O pedido foi atendido e Aginaldo de Oliveira foi deslocado para atuar no Ceará.

Aginaldo de Oliveira (o 5º da esquerda para direita) fez discurso pedindo fim do motim e elogiando policiais amotinados — Foto: André Teixeira/SVM

Antes de elogiar os policiais, Oliveira fez um discurso estimulando os policiais a encerrarem o movimento paredista. “A sociedade cearense clama pela presença nossa de policiais nas ruas nesse momento. São centenas de mortes nos últimos dias. Se os senhores não voltarem, as mortes não acabarão e atingirão os nossos amigos, os nossos familiares, nossos entes queridos e pessoas inocentes. Nenhum de vocês quer isso.”

De 1º a 25 de fevereiro deste ano durante a paralisação de parte dos policiais, o número de homicídios cresceu 138%, se comparado com o mesmo período do ano passado. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará informou no dia 26 que não iria mais divulgar os homicídios diários durante o motim.

“Votem com consciência e o melhor para sociedade. A sociedade clama por segurança e tenho certeza que o sentimento de segurança vai falar maior no momento que o Sabino inicia a votação. Que deus toque o coração de cada um de vocês pra nessa noite finalmente acabe essa paralisação e amanhã voltemos pras atividades policiais”, afirmou o comandante da Força Nacional.

Aginaldo de Oliveira entrou na Polícia Militar do Ceará em 1989 e fez carreira no estado até 2009, quando foi cedido para Força Nacional.

Após o discurso de Aginaldo e de outras pessoas no 18º Batalhão da PM, a maioria dos policiais votou pelo fim do motim. A principal demanda da categoria, a anistia dos policiais que participaram da manifestação, não foi atendida.

A proposta aceita pelos policiais tem os seguintes tópicos:

Os policiais terão apoio de instituições que não pertencem ao Governo do Estado, como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Defensoria Pública, Ministério Público e Exército;

Os policiais terão direito a um processo legal sem perseguição, com amplo direito a defesa e contraditório, e acompanhamento das instituições mencionadas anteriormente;

O Governo do Ceará não vai realizar transferências de policiais para trabalhar no interior do estado em um prazo de 60 dias contados a partir do fim do motim;

Revisão de todos os processos adotados contra policiais militares durante a paralisação (entenda os processos abaixo);

Garantia de investimento de R$ 495 milhões com o salário de policiais até 2022.

Os policiais retornaram ao trabalho na manhã desta segunda-feira (2). Os carros da polícia, que tiveram os pneus secos para evitar o patrulhamento dos agentes, passaram por manutenção.

Conforme o governador Camilo Santana, equipes do Exército e Força Nacional vão permanecer no Ceará até que a Polícia Militar tenha condições de estar com as equipes completas nas ruas.