Comissão de Ética adverte Weintraub por ofender Lula e Dilma

O ministro da Educação será notificado da decisão, da qual não cabe recurso

foi preso na Espanha por transportar 39 quilos de cocaína.

Naquele dia, o ministro se tornou o assunto mais comentado do Twitter ao tuitar que “no passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. “Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?”, perguntou Weintraub.

No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma? — June 27, 2019

O ministro será oficiado da decisão, da qual não cabe recurso. O ofício recomendará “ao denunciado que atente aos padrões éticos em vigor ressaltados nesta decisão”.

Em caso de reincidência, as punições vão aumentando gradualmente até chegar à sugestão de exoneração do cargo. A CEP, porém, não tem poder para determinar a demissão de um ministro, o que ficaria a cargo do presidente Jair Bolsonaro.

O relator do caso no colegiado, Erick Bill Vidigal, entendeu que Weintraub violou o artigo 3º do Código de Conduta da Alta Administração Federal (CCAAF).

O dispositivo determina que, “no exercício de suas funções, as autoridades públicas deverão pautar-se pelos padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral”. O presidente da República e o vice-presidente não são sujeitos a julgamento pela CEP.

Em sua defesa, Weintraub alegou que a associação entre PT e Farc “reflete uma realidade pública e notória”. E disse que o tratamento dado a Lula e Dilma “foi uma forma bastante amena e bem-humorada de catalogar os ex-mandatários, sendo que um está condenado criminalmente e preso, e a outra sofreu processo de impeachment do Congresso, após cometer crime de responsabilidade”.

“Nada mais natural, portanto, que deixar implícito que ambos são ´uma droga´, como se diz popularmente”, disse Weintraub, conforme os autos do processo. “Trata-se de mero exercício de liberdade de expressão, direito constitucional este que não tem sua garantia reduzida em virtude do cargo público ocupado por este subscritor.”

Vidigal, entretanto, entendeu que o ministro em suas publicações “não buscou o bem comum, nem tampouco praticou qualquer ato que tivesse, ainda que indireta e tangencialmente, qualquer associação com a educação brasileira”.

O relator também citou decisões judiciais para dizer que, “para que determinada ação encontre guarida no seguro porto da liberdade de expressão, tem-se como requisito que o exercício desta não prejudique ninguém, em nenhum de seus direitos”.

