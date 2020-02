Como articular com centrão fisiológico sem mensalão e sem pressão popular?

O debate do dia nessa quarta-feira de cinzas gira em torno do vídeo supostamente compartilhado pelo presidente Bolsonaro convocando a turma para as manifestações do dia 15 contra os “chantagistas” do Congresso.

OAB, FHC, Lula, Molon, Maia: são esses que querem “parar” Bolsonaro por apoiar manifestação contra os líderes fisiológicos do Congresso? Você pode condenar o tom de certa ala bolsonarista, que gostaria de fechar o Congresso e o STF mesmo, você pode criticar o presidente jogar lenha na fogueira anti-establishment. Mas com esse time do contra, cuidado com o efeito bumerangue!

Pessoalmente, não acho que o presidente deveria se meter na manifestação. Atrapalha mais do que ajuda seu governo, e levanta bola para os que denunciam seu suposto autoritarismo. Dito isso, o Congresso, em vez de redigir texto condenando o presidente, poderia mudar de postura para resgatar o respeito perante a população, sua credibilidade em baixa. No mais, em 2022 haverá eleição normalmente. Os histéricos não precisam perder o sono com a “ameaça” à democracia.

Além disso, tenho uma dúvida sincera. Ninguém deseja a volta do mensalão, certo? E todos cobram que o Executivo precisa articular com o Congresso, correto? Pergunta: sem pressão popular, acham que Maia e companhia serão sensibilizados com base em argumentos patrióticos? São altruístas agora?! O centrão fisiológico?!

Por fim, lembro que a suposta mensagem, se real, foi enviada em privado. Imaginem só o que sairia de conversas privadas em grupos de WhatsApp de jornalistas… Se vazassem esse bate-papo informal, num ato de jornalismo, acho que a imagem de isenção da turma seria destruída em segundos. Só acho… Aquele selfie tietagem de jornalistas com Dilma deve ter gerado cada troca comprometedora, não é mesmo?

Aqui nos Estados Unidos, quando expuseram coisas do passado dos jornalistas, mensagenspublicadasnas redes sociais para comprovar o viés ideológico, um simples trabalho básico de jornalismo “investigativo”, a classe foi à loucura! Pelo visto, só pode investigar e fofocar sobre os outros…