Como saber se recebo R$ 500 ou R$ 998 de FGTS em 2020?

Osaque do FGTS(Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) foi liberado nos valores de R$ 500 a R$ 998. A quantia a que se tem direito depende de quanto o trabalhador tinha nas contas (ativas ou inativas) em 24 de julho de 2019.

Isso porque o saque de R$ 998 foi liberado apenas para os trabalhadores que tinham esse valor no fundo na data mencionada. Quem tinha mais do que isso continua com limite de saque de até R$ 500.

Além disso, o trabalhador que já fez o saque de R$ 500, obedecendo a regra antiga, porém tinha até R$ 998 em 24 de julho, pode resgatar mais R$ 498 do benefício como saque adicional. Importante destacar que o dinheiro estará disponível para saque até dia 31 de março de 2020.

Após essa data, o recurso volta para o fundo, sem nenhuma perda para o trabalhador. Lembrando que quem possui poupança na Caixa Econômica Federal e não quiser sacar o dinheiro, deve solicitar o “desfazimento” da operação ao banco, pois o benefício caiu direto na conta.

Vale ressaltar que estamos falando do saque-imediato do FGTS, não do saque-aniversário que se trata de outra modalidade e permite o resgate anual do dinheiro. Confira aqui o calendário do saque-aniversário do FGTS.

Como consultar o FGTS?

O trabalhador que quiser saber quanto recebe de FGTS, precisa acessar o site da Caixa e clicar na opção “Saldo do Saque Imediato“, na parte direita e superior da página.

Sera necessário informar o número de CPF ou NIS/PIS/Pasep e a data de nascimento. Após preencher os dados, um extrato com o valor do FGTS a que o trabalhador tem direito será disponibilizado.

