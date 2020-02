Componente da Vila cai durante performance de Dandara Oliveira

Componente da Vila Isabel toma tombo enquanto Dandara Oliveira samba no setor 1 — Foto: Marcos Serra Lima

Uma cena inusitada chamou a atenção do setor 1 da Sapucaí neste domingo (24). Um componente da Vila Isabel levou um tombo enquanto a musa da escola, Dandara Oliveira, evoluía no setor 1 da Sapucaí neste domingo (24).

Apesar do susto, o integrante da Vila não se machucou e levantou na sequência.

Carinho do marido mestre de bateria

Dandara recebeu o carinho e ganhou até um selinho do maridão, mestre de bateria Macaco Branco, antes de desfilar como musa da Vila Isabel na noite desta segunda-feira (24). O casal, que está junto há dez anos, se conheceu ainda criança na Quadra da Vila Isabel.

“Lá em casa o assunto é carnaval o tempo inteiro. Ele me consulta sobre as nossas da bateria, o que dá para fazer de coreografia. A gente troca muito. É muito divertido e inspirador”, conta ela, que desfila no carnaval há 25 anos.

“É gostoso receber esse carinho antes de desfile. Faz parte e é muito bom. Da mesma que ele faz por mim, eu faço por ele. É uma troca é um dá energia boa para o outro. Um torce pelo outro”, conta ela, que já pensou na possibilidade de ser rainha na bateria do próprio marido.

“A gente brinca sobre isso. Mas, eu me realizo de outras formas… Já realizei o sonho de vir como princesa da bateria da Vila ao lado da Sabrina [Sato] em 2018. Esse ano também vim como rainha de bateria no Grupo A, na Renascer de Jacarepaguá. E sempre como musa da Vila Isabel. Meu coração vai sempre estar aqui.”

Dandara Oliveira representa a prosperidade cardial, no enredo da Vila Isabel que este ano é “Gigante pela própria natureza: Jaçanã e um índio chamado Brasil”.

A Vila é a segunda escola a desfilar nesta segunda. A agremiação traz para a Sapucaí a história de Brasília com o enredo “Gigante pela própria natureza: Jaçanã e um índio chamado Brasil”.

