RIO – A Grande Rio conquistou o prêmio de melhor escola do Estandarte de Ouro de 2020, além de quatro outros: de puxador, para Evandro Malandro; o de samba-enredo; o da ala das baianas; além do Fernando Pamplona, para o carro abre-alas. A categoria foi criada este ano para estimular quem enche os olhos do público com poucos recursos.

Confira a lista dos vencedores do Estandarte de Ouro de 2020:

Escola:Grande Rio

Samba-enredo:“Tata Londirá – o canto do caboclo no quilombo de Caxias”, Grande Rio

Enredo:“Viradouro de alma lavada”, da Viradouro

Bateria:Vila Isabel, com comando do mestre Macaco Branco

Puxador:Evandro Malandro, da Grande Rio

Fernando Pamplona:abre-alas da Grande Rio

Inovação:águia da Portela

Ala de passistas:Unidos da Tijuca

Ala:Ala das damas, com a fantasia “A viúva alegre”, do Salgueiro

Personalidade:Elza Soares, na Mocidade

Baianas:Grande Rio

Mestre-sala:Sidclei Santos, do Salgueiro

Porta-bandeira:Marcella Alves, do Salgueiro

Comissão de frente:Viradouro

