Confira a programação de missas na Quarta-feira de Cinzas em Uberlândia

Início da Quaresma também marca começo da Campanha da Fraternidade. Cultos começam no início do dia; programe-se.

Campanha da Fraternidade, com tema “Fraternidade e Vida: dom e compromisso”, também coincide com a quarta de Cinzas. Abaixo, pároco explica simbologia da iniciativa.

Veja a programação de algumas celebrações

Catedral Santa Terezinha (Praça Tubal Vilela, Centro): 7h, 9h, 12h, 15h, 18h e 19h30.

Capela Sagrada Família (Cazeca): 19h30

Capela Nossa Senhora do Rosário e São Benetito: 10h e 18h

Santuário Nossa Senhora Aparecida (Bairro Aparecida): 7h, 9h, 12h, 16h30, 18h e 19h30.

Matriz São Cristóvão (Bairro Brasil): 7h, 12h e 19h30

Comunidade Nossa Senhora da Piedade (Bairro Aparecida): 8h

Comunidade São João Bosco (Bairro Aparecida): 19h30

O tema de 2020 é “Fraternidade e Vida: dom e compromisso”, seguido do lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. Sobre isso, oG1conversou com o padre Fabiano Roberto, pároco da igreja São Geraldo Majela, em Uberaba.

Ele disse que a campanha resgata a preocupação do cuidado com a vida, “assim como Irmã Dulce fez”. Inspiração da campanha, o “Anjo Bom da Bahia”, como era conhecida, foi uma das religiosas mais populares do Brasil graças ao trabalho social com os necessitados.

“A imagem de Irmã Dulce no cartaz da campanha revela uma mulher que, na simplicidade de seu coração, quebrou as regras de seu tempo e não abriu mão de ser diferente e fazer a diferença. As obras sociais dela ajudam, e muito, o nosso povo. Ela se tornou referência na campanha deste ano como uma boa samaritana do nosso tempo”, afirmou.

CNBB

Segundo informações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), “as quatro palavras da campanha denotam profundo significado”. Veja abaixo:

Fraternidade: parentesco, solidariedade entre irmãos, harmonia entre humanos.Vida: tem conceito bem amplo, mas aqui interessa vida como existência.Dom: significa dádiva, presente.Compromisso: é responsabilidade.

Dessa forma, segundo a entidade, a ideia é convidar os cristãos para cuidar da vida nas diversas dimensões: pessoal, comunitária, social, ecológica, política.

