“Confusão sobre Orçamento impositivo foi causada pelo próprio Guedes”, diz deputado

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) afirmou aO Antagonistaque o mal-estar entre o governo e o Congresso, em meio aos vetos de Jair Bolsonaro ao Orçamento, foi causado por dois motivos.

O emedebista disse que a PEC do Orçamento Impositivo, aprovada no ano passado, foi apoiada por Paulo Guedes. Inclusive, líderes do governo e deputados bolsonaristas votaram pela aprovação da impositividade das emendas de bancada — inclusive Eduardo Bolsonaro.

controle de mais de R$ 30 bilhões do Orçamento.

“O governo não percebeu o alcance do que foi adotado [na LDO]. E, no começo de tudo, isso foi um problema criado pelo próprio Executivo. A confusão sobre o Orçamento impositivo foi causada pelo próprio Guedes, no ano passado, quando apoiou a PEC. Foi lá que eu entendi que o Guedes era mesmo um liberal, que queria adotar no Brasil o modelo do Orçamento dos EUA. O problema é que nem todo o governo pensa da mesma forma, e eles só foram perceber isso agora.”