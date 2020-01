Confusão toma conta das ruas de Copacabana após Bloco da Favorita

No palco do Bloco da Favorita, que tomou conta da estrutura montada para o Réveillon da Praia de Copacabana neste domingo (12), teveMC Marcinho,Preta Gil,Letícia Lima,Thaila Ayala,Sheron Menezzes,Josie Pessoa,Ellen Jabour,Maria Joana e Camila Queiroz, entre outros famosos.

Porém, uma confusão tomou conta das ruas do bairro após o encerramento do evento. Cerca de 1h10 após o fim da festa, segundo relatos, a Guarda Municipal tentou dispersar o público que ainda estava nas areias. Em meio ao gás lacrimogêneo, garrafas foram jogadas pelos foliões e até um hóspede doCopacabana Palaceteria sido atingido enquanto aproveitava a piscina do estabelecimento.

Hóspedes e visitantes que estavam no hotel Copacabana Palace, que fica em frente ao palco onde ocorreu o evento, também se assustaram com as bombas de efeito moral. A Coluna Leo Dias recebeu relatos que os salões do local precisaram ser abertos de forma emergencial e mulheres chegaram a passar mal com o efeito do gás. Um hóspede que se divertia na piscina do hotel foi atingido por uma garrafa arremessada por um folião durante a confusão.

O Bloco da favorita enfrentou uma batalha judicial para desfilar neste domingo e chegou até a ser vetado pela polícia. A Associação de moradores de Copacabana era contra o evento no bairro. Mas a festa comandada pela promoter e relações públicas Carol Sampaio cumpriu as exigências e conseguiu levar o funk característico do evento para as areias. Procurada, a assessoria de imprensa de Carol Sampaio disse que durante o evento tudo ocorreu bem e a confusão aconteceu mais de uma horas após o fim do bloco. A Riotur também destacou que a correria começou na dispersão do evento.

“O evento de abertura do Carnaval Rio 2020 aconteceu dentro do horário previsto, com início às 13h e fim às 17h59, e cumpriu todas as exigências. O público presente correspondeu à expectativa e reuniu 300 mil pessoas. Foi uma festa linda, com muita alegria, sem intercorrências. Os problemas aconteceram durante a dispersão do público, 1h13 após o fim do evento”, disse a empresa de turismo do município do Rio.