Congonhas: Vídeo mostra sedimentos de mineração atingindo BR-040 após extravasamento de barragem

Um vídeo mostra sedimentos de mineração atingindo a BR-040, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais, depois do extravasamento da barragem do Josino. Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), a causa foi uma forte chuva na sexta-feira (20).

Transbordamento – acontece quando a água, no caso, da chuva, atinge uma barragem e passa por cima dela, vazando água com rejeitos pela estrutura.

– acontece quando a água, no caso, da chuva, atinge uma barragem e passa por cima dela, vazando água com rejeitos pela estrutura. Extravasamento– é registrado quando a água com rejeitos que está na barragem escoa por um dispositivo chamado “extravasor”, que é um duto que tem a capacidade de liberar água rapidamente.

O gerente de fiscalização da ANM, Luis Paniago Neves, disse que a enxurrada que passou sobre a BR-040, registrada em vídeo, não é água que estava acumulada na barragem. A lama não conseguiu passar pelo canal que fica abaixo da rodovia porque o sistema de escoamento não comportou o grande volume e parte escoou pela lateral da BR-040.

O temporal que provocou o transbordamento da barragem teve um acumulado de 97 milímetros em uma hora e meia.

De acordo com a Defesa Civil de Congonhas, a chuva prejudicou a captação de água. Cerca de dois mil moradores do bairro Pires estão com abastecimento prejudicado. Não houve vítimas.

A Ferro+ Mineração afirmou na tarde desta segunda-feira que a barragem, chamada pela empresa, de dique de contenção de sedimentos, segue “operante e intacto” e que não houve rompimento(leia nota da empresa na íntegra ao fim da reportagem).

No entanto, o volume de água excedente passou pelo vertedouro e foi direcionado para a galeria da BR-040 que não conseguiu dar a devida vazão, alagando momentaneamente a entrada da empresa e a própria rodovia à jusante.

Sobre a questão do abastecimento prejudicado no bairro Pires, a mineradora disse que não tem relação e que o material vazado da barragem não atingiu as nascentes da captação.

Bairros de Congonhas ficam sem água depois de temporal

O dique é da empresa Ferro + Mineração S.A. e a estrutura foi construída pelo método a jusante, tem volume de 16,6 mil metros cúbicos de sedimentos de mineração e 9 metros de altura.

O secretário de Meio Ambiente, Neylor Aarão, disse que nenhum morador está desalojado ou desabrigado. Ele explicou ainda que a barragem recebe água de chuva e que na sexta choveu de 100mm a 120mm por hora.

O porta-voz da Defesa Civil de Minas Gerais, tenente-coronel Flávio Godinho, disse que a ANM fez uma vistoria e que nesta segunda uma equipe vai fazer novas verificações, mas que a estrutura não sofreu qualquer dano.

Barragem do Josino, em Congonhas, no dia 23 de dezembro de 2019. — Foto: Globocop

Cerca de 2 mil pessoas do bairro Pires, em Congonhas, estão com o abastecimento de água sendo feito por caminhões-pipa e galões, informou nesta segunda-feira (23) o secretário de Meio Ambiente.

De acordo com Aarão, o problema no abastecimento não tem nada a ver com o rompimento do dique e, sim, por causa da chuva.

Ele disse ainda que em todo período chuvoso acontece o problema e que na próxima quinta-feira (26) haverá uma reunião com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) para que o caso seja definitivamente resolvido.

Em nota, a Copasa informou que, devido ao grande volume de chuva, ocorreu carreamento de material da mineradora que opera na região para o Córrego Cordeiros, responsável pelo abastecimento, ocasionando o assoreamento da barragem e elevando a turbidez da água distribuída.

A Copasa disse que o abastecimento foi restabelecido nesta segunda-feira, mas que a mineradora está realizando a limpeza dos canais e das caixas d’água da população.

Técnicos da Copasa estão em Pires acompanhando a manutenção. Para garantir o abastecimento dos moradores, a mineradora está fornecendo caminhões-pipa.

Barragem do Josino, em Congonhas, no dia 23 de dezembro de 2019. — Foto: Globocop

Esclarecemos que no dia 20/12/2019, última sexta-feira, um evento chuvoso intenso (~120mm durante uma hora) ocorreu na região onde se localiza a Ferro+ Mineração, próximo à cidade de Congonhas, na região Central do Estado.

Drenagens provenientes da própria mina e também da rodovia BR-040 são direcionadas para a estrutura, dimensionada para tal fim, chamada Dique do Josino. Essa estrutura não é uma barragem e sim um dique de contenção de sedimentos, de baixo risco, que continua operante e intacto, ou seja, não houve rompimento.

No entanto, o volume de água excedente passou pelo vertedouro e foi direcionado para a galeria da BR-040 que não conseguiu dar a devida vazão, alagando momentaneamente a entrada da empresa e a própria rodovia à jusante.

A empresa ressalta que o alagamento foi por um curto período de tempo e não afetou a captação da água que abastece o bairro do Pires, na cidade de Congonhas, localizada em outra bacia.

A Ferro+ Mineração reitera que não utiliza Barragem de Rejeitos, ou seja, 100% dos rejeitos gerados no processo produtivo são empilhados à seco. A Companhia informa ainda que segue rigorosamente a legislação ambiental e a Política Nacional de Segurança de Barragens.