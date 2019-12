Conheça a história da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis

A década de 1920 foi marcada por obras importantes para Florianópolis, com a criação de avenidas e construção da penitenciária estadual. Mas a mais icônica foi uma obra que demorou quase quatro anos para ficar pronta e que se tornaria depois o maior cartão-postal da cidade: a Ponte Hercílio Luz. Inaugurada em 13 de maio de 1926, a estrutura passou, desde então, a ligar a Ilha de Santa Catarina com a região continental. Interditada há 28 anos, a reabertura está marcada para esta segunda-feira (30).

A ponte foi idealizada pelo então governador do estado Hercílio Pedro da Luz. Motivos não faltaram. Era preciso melhorar a comunicação da ilha com o resto do estado e do país, e diminuir a dependência do transporte marítimo. A ponte também seria uma resposta à pressão, cada vez maior, para que Florianópolis deixasse de ser a capital estadual. Fora isso, a cidade passava por mudanças econômicas e sociais.

Ponte Hercílio Luz, cartão-postal de Florianópolis, na década de 1920. — Foto: Divulgação/Governo de SC

Porém, para colocar em prática o ambicioso projeto, o governador contou ainda com outro fator: era uma época favorável a grandes construções, como explica o doutor em história Reinaldo Lohn, professor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc). Os tempos eram de estabilidade do regime republicano e a forma federalista de Estado fez com que houvesse investimento público em diversas capitais, diz.

“A ponte foi inaugurada num âmbito de um conjunto de grande de obras que transformaram Florianópolis mais ou menos no que a gente tem hoje. Isso se dá a partir do século 20 e vai se intensificando na década de 1920. Com a constituição de governos estaduais, estes passam a arrecadar recursos significativos”, afirma Lohn.

Construção: proposta de ponte pênsil

Tomada a decisão pela construção de uma ponte, faltava agora o projeto. Se a proposta inicial tivesse dado certo, a Ponte Hercílio Luz não seria da forma como a conhecemos. A ideia era ser uma estrutura com viga treliçada, mas as dificuldades de financiamento fizeram com que o desenho fosse deixado de lado. No lugar, entrou a concepção de uma ponte pênsil com olhal, assinada pelo americano David Barnard Steinman. A estrutura seria instalada no Canal do Estreito, trecho que tem a menor distância entre a ilha e o continente.

O custo do projeto ajuda a explicar os problemas para financiá-lo. A obra custou mais de 14,4 milhões de contos de réis, dinheiro que saiu tanto dos cofres do estado quanto da União. Não há como cravar um número exato, masem valores atuais, a ponte custaria em torno de R$ 1,7 trilhão, diz o professor Sérgio Murilo Petri, do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Mas bancar a construção não era o único obstáculo para executar o projeto. O Brasil sequer produzia ferro fundido e aço em volume suficiente, o que fez com que o material da obra fosse importado dos Estados Unidos, por meio de navios. A construção começou em 14 de novembro de 1922, mas o canteiro de obras do lado continental só ficou pronto em fevereiro de 1923, com itens vindo da Dinamarca. A outra frente de trabalho ficava do lado insular.

“O material não era adequado, as condições também não eram adequadas. Não se tinha equipamento necessário. Nem a construção em si e nem o material”, explica o engenheiro mecânico Berend Snoeijer, professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). “Mas em termos de engenharia, foi um marco para a época”, acrescenta.

Início da construção da então Ponte da Independência, depois chamada de Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. — Foto: Divulgação/Governo de SC

Inauguração simbólica e nome da ponte

A fundação da ponte foi concluída em 20 de julho de 1923, sendo necessários 14.350 metros cúbicos de concreto. Os pilares submersos receberam cimento especial resistente à corrosão da água salgada. Aos poucos, o projeto ia saindo do papel e a construção, tomando forma. Mas à medida que o tempo ia passando, também começaram a ser evidenciados os danos provocados por um câncer de estômago que acometia o idealizador da estrutura. A saúde de Hercílio Luz não ia nada bem e as autoridades da época sabiam disso.

Como não havia tempo hábil para que o governador de Santa Catarina pudesse ver a construção finalizada, a solução adotada foi fazer uma inauguração simbólica. Assim, em8 de outubro de 1924,recentemente chegado de Paris, onde havia buscado tratamento para a doença, Hercílio Luz atravessou uma réplica de 18 metros de comprimento da estrutura instalada em frente ao trapiche. O chefe do Executivo estadual morreu somente 12 dias depois, aos 64 anos.

A perda do político fez com que a construção, que antes seria chamada de Ponte da Independência, tivesse o nome alterado de forma definitiva para Ponte Hercílio Luz.

Inauguração, abertura e tráfego

Com 5 mil toneladas de aço ao longo de sua extensão, a Ponte Hercílio Luz foi inaugurada em 13 de maio de 1926, já no governo de Antônio Vicente Bulcão Vianna. A cidade tinha população de cerca de 40 mil pessoas. Havia poucos carros pelas ruas e o tráfego sobre a estrutura recém-aberta era, em sua maioria, com autobonde, veículos de tração animal e a pé.

Nota do jornal O Estado, edição de 15 de maio de 1926, sobre o trânsito pela ponte. — Foto: Reprodução

No início, cada pessoa que passasse pela ponte tinha que pagar pedágio, fosse a pé ou dentro do carro. Era cobrada ainda uma taxa adicional para quem estivesse carregando bagagens. O direito de passagem era retribuído por uma taxa, por conta do ressarcimento de investimentos, segundo o Governo do Estado. A cobrança foi suspensa em 1935.

Aumento de custos e transformação cultural

Após a abertura do tráfego sobre a estrutura pênsil, aponta Reinaldo Lohn, houve umaelevação de custo de vida e uma agitação no mercado imobiliário.

“Os trabalhadores mais pobres não conseguiam bancar os gastos de viver nas regiões mais próximas da ponte, e uma alternativa para uma parcela grande da população passou a ser as encostas dos morros. Esse foi um processo que se intensificou muito a partir daquela época e que continuou nas seguintes”, disse o historiador.

Além da importância econômica e social, para o historiador a ponte pênsil representa também o início de umaprofunda transformação cultural na capital catarinense.

” Ela ajuda a criar um mercado para bens culturais que eram muito raros, favoreceu uma maior circulação de pessoas, aumentou a densidade urbana. Tudo isso propiciou uma circulação de ideias, revistas, jornais, circulação de pessoas. A ponte é a joia da coroa que simboliza tudo isso”, afirma Lohn.

A ponte pênsil foiinterditada totalmente para veículos e pedestres em 22 de janeiro de 1982 por causa da deterioração de uma das centenas de barras de olhal. Quando foi fechada, passavam pela estrutura 27.345 veículos por dia, ou 43,8% do total do tráfego de Florianópolis. Em horários de pico, chegava a atingir 2.250 veículos por hora.

A Ponte Hercílio Luz chegou a ser parcialmente reaberta em 15 de março de 1988, tendo sido liberado o tráfego somente a pedestres, bicicletas, motocicletas e veículos de tração animal. A medida não durou muito tempo.No dia 4 de julho de 1991, ocorreu nova interdição totale o piso asfáltico foi retirado do vão central, o que significou retirar cerca de 400 toneladas de seu peso.

No ano de 1992, a obra foi tombada como Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico do Município de Florianópolis. Cinco anos depois, o decreto foi homologado pelo estado. Ainda em 1997, o Ministério da Cultura a reconheceu como Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico do Brasil, tendo sido inscrita no Livro do Tombo Histórico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em agosto de 1998.

Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, será reinaugurada em 30 de dezembro. — Foto: Leonardo Sousa/Prefeitura de Florianópolis

O projeto de reabilitação foi apresentado pelo Governo do Estado em 2005, prevendo duas etapas: uma de recuperação das rampas de acesso insular e continental e outra do vão central da ponte. Em dezembro do mesmo ano, foi aberto edital de concorrência internacional para a primeira parte da proposta.

Uma CPI da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) apontou que, desde a década de 1980, foram gastos R$ 688 milhões, em valores atualizados, em cerca de 30 contratos e aditivos tanto para manutenção quanto para reforma da ponte. Somente o projeto de restauração e reabilitação deverá custar mais de R$ 486 milhões, conforme dados do governo do estado.

Apesar da reabertura, a restauração completa só tem previsão de ficar pronta no dia 20 de março de 2020. Até lá terá que ser retirada a estrutura provisória anterior e a pintura. Por ora, a prioridade para travessia será para o transporte coletivo, ciclistas e pedestres. O tráfego de veículos na estrutura será liberado aos poucos, com intervalo de aproximadamente 15 dias para permissão de um novo fluxo. Não está prevista, por enquanto, a passagem de veículos particulares e compartilhados.

Foto da Ponte Hercílio Luz feita em final de tarde — Foto: Julio Knoll / Arquivo Pessoal

“O desafio agora é a manutenção e o custo que isso vai ter. Somente com o dinheiro gasto para que ela fosse recuperada, daria para construir duas pontes. Mas hoje, com a nova tecnologia, com o novo tipo de aço, mais resistente, é possível que ela aguente mais”, disse Snoeijer.

Veja abaixo a linha do tempo da restauração da ponte:

Ponte Hercílio Luz — Foto: Guilherme Pinheiro/G1

Curiosidades sobre a ponte:

A obra custou mais de 14,4 milhões de contos de réis, moeda corrente na década de 1920;

A ponte foi projetada para que fosse usada também como ferrovia, com dois trilhos posicionados no centro, o que nunca se concretizou;

O projeto inicial era de estrutura com viga treliçada, mas por causa da dificuldade em financiar, foi escolhida a proposta de ponte pênsil com olhal;

O primeiro nome foi Ponte do Estreito, depois Ponte da Independência e, com a morte do então governador, Ponte Hercílio Luz;

O Canal do Estreito foi o local escolhido para a instalação da estrutura por ter a menor distância entre a Ilha de Santa Catarina e o Continente;

Foi cobrado pedágio por quem passasse pela ponte, a pé ou de carro, e quem estivesse carregando bagagens precisava pagar taxa adicional. As cobranças foram suspensas em 1935.

A estrutura tem 821 metros;

É formada pelos viadutos de acesso do Continente, com 222,5 metros, e da Ilha, com 259 metros, e pelo vão central pênsil com extensão de 339,5 metros;

A altura das torres principais é de 74,21 metros;

A altura do vão pênsil em relação ao nível de maré média é de 30,86 metros;

São 28 vãos sustentados por duas torres principais e 12 secundárias, sendo as principais com 74 metros de altura.