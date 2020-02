Conselheiro de Bolsonaro convoca para ato em apoio a novo AI-5: solução para ratos que infestam o Congresso

Um dos mais antigos conselheiros de Jair Bolsonaro, Waldir Ferraz também está convocando no WhatsApp apoiadores para as manifestações de 15 de março contra o Congresso. “A solução final para os ratos que infestam o Congresso Nacional: AI-5”, diz a arte distribuída por Waldir

247– Um dos mais antigos conselheiros de Jair Bolsonaro, Waldir Ferraz também está convocando no WhatsApp apoiadores para as manifestações de 15 de março contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). “A solução final para os ratos que infestam o Congresso Nacional: AI-5”, diz a arte distribuída por Waldir. A informação foi publicada na coluna de Guilherme Amado, na revista Época.

Ferraz conheceu Bolsonaro no Exército e janta com ele no Palácio da Alvorada. Trabalhou no gabinete do ocupante do Planalto na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e no diretório do PSL no Rio.