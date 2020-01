Conselho de Química não recomenda nem para animais água com geosmina da Cedae

RIO — Visando esclarecer alguns pontos sobre aáguaque vem saindo da torneira dos cariocas há pelo menos duas semanas, o presidente doConselho Regional de Química,Rafael Almada, montou umalistacom dicas, mitos e verdades sobre o atual problema que vem sendo enfrentado pelos consumidores. O especialista afirma que crianças não devem tomar banho com a água com geosmina, que também não é recomendável para adultos, e que produto não deve ser dado nem para animais de estimação. A Cedae, por sua vez, afirma que o produto não faz mal à saúde. Confira abaixo.

A geosmina é tóxica?

A geosmina é um composto orgânico, formado por carbono, hidrogênio e oxigênio, e é um subproduto do metabolismo de cianobactérias em água. As cianobactérias se alimentam de matéria orgânica, e esse metabolismo gera a geosmina. Alguns estudos dizem que a geosmina não tem impacto na saúde de quem a consome, mas esses estudos ainda precisam ser ampliados para dar segurança sobre essa toxicidade.

O que realmente causou a turbidez e o cheiro da água distribuída pela Cedae?

Ainda não dá para afirmar com certeza, pois o caso está sob investigação, inclusive pela Polícia Civil.

Água turva pode ser potável? E se tiver cheiro?

Há critérios para o uso da água potável, e o melhor é tomar alguns cuidados:

a) Se estiver transparente e com leve cheiro de terra, pode ser utilizada.

b) Se estiver transparente e com forte odor de terra, o melhor é não utilizar.

c) Se apresentar qualquer turbidez, o melhor é não utilizar.

d) Se apresentar coloração alterada, deve-se limpar o reservatório e observar antes de utilizar.

e) Se apresentar cheiro atípico, como de enxofre, produtos químicos etc., deve-se limpar o reservatório e observar antes de utilizar.

f) Se apresentar cheiro de cloro, pode ser utilizada. Mas se o cheio estiver muito forte, deve-se deixar em repouso, pois o cheiro deve diminuir.

O que é carvão ativado?

O carvão ativado é uma substância porosa resultante da exposição industrial da madeira à temperatura e à pressão muito elevadas. Desta forma, ela libera grupamentos químicos formados por elementos como carbono, hidrogênio e oxigênio, que interagem com as moléculas de carbono, hidrogênio e oxigênio que compõem a geosmina e, assim, a retêm.

Existe algum meio caseiro para tornar a água própria para consumo?

A grande quantidade de matéria orgânica pode comprometer a cloração da água. Não adianta tomar estas atitudes durante o evento. Assim que a água voltar a apresentar as características normais, o recomendável é substituir os elementos filtrantes de filtros e fazer a limpeza dos reservatórios.

Tomar banho com esta água faz mal?

Depende de quão suja está a água, mas não é recomendável.

Cozinhar com esta água é perigoso?

Não é recomendável, pois se houver muitos compostos orgânicos na água, eles vão continuar ali.

Posso deixar fruta de molho nesta água?

Não é recomendável.

Criança pode tomar banho de banheira com esta água?

Não.

Animais podem consumir esta água?

Não é recomendável.

Cloro ou água sanitária podem ser colocados na caixa d’água?

Sim. Porém deve ser feito por profissional, uma vez que excesso pode provocar outros problemas.

Areia pode ser colocada na caixa d’água?

A areia pode ser um elemento de filtros, mas solta na água não tem qualquer efeito prático.

Se colocar cloro e carvão ativado na caixa d’água posso consumir normalmente?

Carvão ativado não deve ser usado desta maneira e cloro ou qualquer produto químico deve set utilizado por profissionais. O carvão ativado deixará a água preta e ela só voltará ao normal com a filtragem.

Algum produto químico pode ser usado para purificar a água?

O uso de produtos químicos deve ser sempre com auxílio de um profissional, porque dosagens erradas podem trazer outros problemas, como alergias, intoxicações etc.

Ferver a água elimina qualquer impureza?

A fervura elimina apenas organismos que não suportem a temperatura de fervura da água, que é de 100º C.

Filtros de barro são boa opção para água turva e com cheiro?

São uma boa opção para filtragem, mas ele não eliminará matéria orgânica, por exemplo.

Carvão de churrasco pode ser usado para purificar a água?

Definitivamente não. O carvão de churrasco é um carvão contaminado e não tem as propriedades do carvão ativado.

Se a água a já está transparente e sem cheiro significa que não tem problemas e posso usar normalmente?

Sim. Água potável deve ser assim: sem cheiro, sem gosto e transparente. Mas o ideal é saber se a água consumida teve sua potabilidade analisada.