Conselho Federal da OAB chama de autoritário ato do MPF-DF

Por Rafa Santos

Conselho Federal criticou duramente denúncia do MPF contra Santa Cruz

Mailson Santana

O Conselho Federal da OAB considerou a denúncia do Ministério Público Federal de Brasília contra o presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, uma ação manifestamente incabível.

Santa Cruz é acusado de crime de calúnia por dizer que o atual ministro da Justiça, Sergio Moro, agiu como um “chefe de quadrilha” em sua atuação na operação “spoofing”, que prendeu hackers acusados grampear telefones de autoridades da República.

O texto do conselho afirma que a medida tomada pelo MPF-DF “revela grave e perigosa tentativa de usurpar o legítimo exercício de uma função de grande magnitude, pois é dever institucional da Ordem dos Advogados do Brasil, sob o comando de seu Presidente legitimamente eleito, a defesa da ordem constitucional, do Estado de Direito e das garantias democráticas do país”.

A manifestação também lembra que, durante a ditadura militar, “a Presidência da OAB sofreu um atentado a bomba, mas nem o governo autoritário ousou pedir o afastamento do presidente da entidade”.

Clique aqui para ler a manifestação do Conselho Federal da OAB