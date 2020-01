Consórcio oferece R$ 1,1 bilhão em megaleilão de SP e vence maior licitação de rodovias do Brasil

O Fundo Pátria e o Fundo Soberano de Cingapura (GIC), por meio do Consórcio Infraestrutura Brasil, apresentaram nesta quarta-feira (8) oferta de R$ 1,1 bilhão para o lote do corredor rodoviário Piracicaba-Panorama (Pipa), em São Paulo, e venceu a maior licitação de rodovias já realizada no Brasil.

A previsão é a de que a concessionária administre a rodovia por 30 anos e invista cerca de R$ 14 bilhões. Segundo o governo, nos dois primeiros anos já está programado o aporte de R$ 1,5 bilhão.

O investimento será feito na infraestrutura rodoviária de 1.273 km, que atravessa São Paulo desde a região de Campinas até o extremo Oeste do estado, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), a previsão é a de que a nova concessionária inicie a operação no primeiro semestre de 2020.

“Um grande resultado. Certamente coloca São Paulo no contexto internacional para estimular que outros investidores participem dos próximos leilões. O Fundo Soberano de Cingapura, associado ao Consórcio Infraestrutura Brasil, pela primeira vez faz um investimento deste porte aqui no Brasil. Isso vai gerar benefício para milhões de brasileiros, não apenas no transporte de cargas, mas também no transporte de passageiros, no turismo e no desenvolvimento econômico”, afirmou o governador João Doria.

A empresa vencedora da licitação ofereceu um ágio de cerca de 7.200%, em relação ao valor mínimo de R$ 15 milhões previstos no edital. O Pátria ofereceu o dobro da proposta de sua única concorrente, a empresa Ecorodovias que ofereceu R$ 527,05 milhões, que corresponde a um ágil de 3402,13%.

Em 2017, o Pátria conseguiu sua primeira concessão e adquiriu as rodovias do Centro-Oeste paulista. A disputa também foi com a Ecorodovias. Em dezembro, a empresa anunciou a aquisição da Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart), que administra a rodovia Raposo Tavares.

Concessão durante 30 anos para 14 rodovias que cortam 62 municípios do estado e que hoje são administradas pelo DER (48 trechos) e pela Centrovias (nove trechos);

Investimento da empresa vencedora no valor de R$ 14 bilhões em obras nas estradas do pacote;

Do montante de investimento, R$ 1,5 bilhão devem ser feitos nos dois primeiros anos;

A construção de 600 km de duplicação e novas vias;

Criação de 15 novas praças de pedágios, passando de cinco para 20 o total de postos de cobrança para os motoristas no trecho.

Trechos que fazem parte da concessão

Além das 14 rodovias, estão previstos no pacote também 32 acessos entre centros urbanos e estradas (SPAs) e duas interligações entre rodovias (SPIs).

O edital estipula que a vencedora vai assumir 48 trechos administrados pelo DER e outros nove que hoje são administrados pela Centrovias, cujo contrato está em fase de encerramento.Veja a lista abaixo:

Do sistema administrado hoje pelo DER:

Rodovia SP 284 do quilômetro 447+238 ao 550+530:

SPA 475/284 do km 0 ao 0+387;

SPA 498/284 do km 0 ao 6+125;

SPA 504/284 do km 0 ao 0+320;

SPA 517/284 do km 0 ao 0+090;

Rodovia SP 293 do quilômetro 0+100 ao 24+850:

SPA 006/293 do km 0+070 ao 0+160;

SPA 017/293 do km 0+160 ao 0+800;

Rodovia SP 294 do quilômetro 347+030 ao 451+700:

SPA 402/294 do km 0+000 ao 3+100

SPA 360/294 do km 0+060 ao 10+850;

Rodovia SP 294 do quilômetro 458+000 ao 685+300:

SPA 683/294 do km 0 ao 1+780;

SPA 658/294 do km 0 ao 4+700;

SPA 627/294 do km 0 ao 3+315;

SPA 617/294 do km 0 ao 0+160;

SPA 616/294 do km 0 ao 1+500;

SPA 605/294 do km 0 ao 1+500;

SPA 592/294 do km 0 ao 20+700;

SPA 585/294 do km 0 ao 0+287;

SPA 578/294 do km 0 ao 1+450;

SPA 571/294 do km 0 ao 18+800;

SPA 570/294 do km 0 ao 2+352;

SPA 570/294 do km 4+916 ao 16+846;

SPA 511/294 do km 0 ao 0+290;

SPA 498/294 do km 0 ao 0+170

Rodovia SP 331 do quilômetro 165+000 ao 206+532:

SPA 195/331 do km 0 ao 0+600;

SPA 196/331 do km 0 ao 5+530

Rodovia SP 425 do quilômetro 374+350 ao 450+300:

SPA 431/425 do km 0 ao 14+985;

SPA 437/425 do km 0 ao 2+910

Rodovia SP 261 do quilômetro 150+600 ao 183+650

Rodovia SP 304 do quilômetro 256+760 ao 293+910

Rodovia SP 304 do quilômetro 198+140 ao 256+760

SPA 198/304 do km 0 ao 0+650;

SPA 201/304 do km 0 ao 1+980;

SPA 223/304 do km 0 ao 2+100

SPA 227/304 do km 0 ao 1+000

Rodovia SP 304 do quilômetro 168+512 ao 198+140:

SPA 195/304 do km 0 ao 3+000;

Rodovia SP 308 do quilômetro 173+622 ao 194+200:

SPI 194/308 do km 0 ao 3+100;

Rodovia SP 197 do quilômetro 0 ao 20+020:

SPA 005/197 do km 0 ao 4+750

Rodovia SP 191 do quilômetro 74+720 ao 98+490:

SPI 083/191 do km 0 ao 10+000

Rodovia SP 191 do quilômetro 99+000 ao 115+610.

Do sistema administrados hoje pela Centrovias:

Rodovia SP 225 do quilômetro 235+040 ao 91+430:

SPA 130/225 do km 0 ao 1+080

SPA 159/225 do km 0 ao 10+700

SPA 160/225 do km 0 ao 1+900

SPA 195/225 do km 0 ao 7+770

SPA 228/225 do km 0+390 ao 4+800

Rodovia SP 310 do quilômetro 227+800 ao 153+250:

SPA 193/310 do km 0 ao 9+400

SPA 200/310 do km 0 ao 10+000

Mapa do pacote de concessão de rodovias Piracicaba-Panorama — Foto: Arte / G1

Para começar a cobrar dos motoristas nas 15 novas praças de pedágio, a concessionária deverá cumprir medidas prévias, como correção de depressões, reparos superficiais e profundos, fresagem e recomposição do pavimento asfáltico, panos de revestimento asfáltico, regularização e eliminação de degrau e outras.

Após a conclusão das melhorias, a concessionária formaliza um relatório e envia à Artesp, que libera o início da cobrança.

O modelo tarifário da nova licitação prevê desconto de 5% para os usuários do pagamento automático.

Uma das novidades da nova concessão é o Desconto de Usuário Frequente (DUF), inédito no Brasil, destinado a motoristas que utilizam o trecho rodoviário com maior frequência.

Praça de pedágios

SP-294/km 362

SP-294/km 428

SP-294/km 489

SP-294/km 541

SP-294/km 574

SP-294/km 632

SP-425/km 434

SP-284/km 457

SP-284/km 532

SP-425/km 400

SP-294/km 670

SP-308/km 182,25

SP-304/km 182,36

SP-304/km 212,34

SP-304/km 259,06

Entre as intervenções previstas estão 600 quilômetros de duplicações e novas pistas (contornos urbanos). Também haverá faixas adicionais e vias marginais.

Ainda estão entre as obrigações contratuais implantações de acostamentos, novos acessos e retornos, recuperação de pavimento, passarelas e ciclovias. Além das obras estipuladas em edital, o projeto prevê que a cada quatro anos sejam realizadas revisões que possam adequar novos investimentos nas pistas.

Obras previstas no edital

A licitação terá validade de 30 anos e a concessionária vencedora deverá investir R$ 14 bilhões nas rodovias ao longo do período. Segundo o governo, R$ 1,5 bilhão devem ser gastos nos dois primeiros anos. Veja a seguir a lista dos reparos previstos.

Duplicações e Faixas Adicionais:

SP-294 | Duplicações | km 458,5 (Marília) ao km 478 (Pompéia)

SP-294 | Duplicações | km 493,5 (Pompéia) ao km 560 (Parapuã)

SP-294 | Duplicações | km 560 (Parapuã) ao km 685 (Panorama)

SP-425 | Duplicações | km 374,5 (Parapuã) ao km 429 (Martinópolis)

SP-284 | Duplicações | km 447 (Assis) ao km 474,5 (Paraguaçu Paulista)

SP-284 | Duplicações | km 474,5 (Paraguaçu Paulista) ao km 520 (Rancharia)

SP-284 | Duplicações | km 520 (Rancharia) ao km 550,5 (Martinópolis)

SP-304 | Duplicações | km 199,5 (São Pedro) ao km 225,5 (Santa Maria da Serra)

SP-304 | Duplicações | km 225,5 (Santa Maria da Serra) ao km 230,5 (Santa Maria da Serra)

SP-304 | Duplicações | km 239,5 (Torrinha) ao km 293 (Jaú)

SP-308 | Duplicações | km 173,5 (Piracicaba) ao km 194 (Charqueada)

SP-293 | Duplicações | km 0,1 (Cabrália Paulista) ao km 24,5 (Duartina)

SP-191 | Duplicações | km 74,5 (Rio Claro) ao km 115,5 (São Pedro)

SP-197 | Faixas Adicionais | km 0 (Brotas) ao km 20 (Torrinha)

SP-261 | Faixas Adicionais | km 150,5 (Pederneiras) ao km 183,5 (Bariri)

Novas Pistas:

SP-294 | Contorno de Pompéia – Paulópolis (km 0 ao km 19,5)

SP-304 | Contorno de Piracicaba (km 0 ao km 14,5)

SP-304 | Contorno de Águas de São Pedro (km 0 ao km 16,5)

SP-304 | Nova Serra de Santa Maria (km 0 ao km 7,5)

Terceiras e quartas faixas:

SP-310 | Terceiras e quartas faixas | km 153,5 (Cordeirópolis) ao km 193 (Corumbataí)

SP-310 | Terceiras e quartas faixas | km 199 (Corumbataí) ao km 227,5 (São Carlos)

SP-310 | Terceiras e quartas faixas | km 153,5 (Cordeirópolis) ao km 227,5 (Corumbataí) (2º ciclo)

Marginais: