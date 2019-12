Contradizendo Flávio, Kopenhagen diz que não faz auditoria financeira de franquias

Da Veja:

Uma das frentes de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro é a contabilidade de uma loja Kopenhagen, de propriedade do senador Flávio Bolsonaro desde 2015, que funciona no shopping Vila Parque, na Zona Oeste do Rio. A promotoria suspeita que o parlamentar utilizava o estabelecimento para lavar o dinheiro do suposto esquema de “rachadinha” em seu gabinete.

O senador rebateu as acusações, dizendo que não faz sentido nenhum branquear valores por meio de uma franquia. “Isso é um absurdo, uma leviandade. Se eu quisesse lavar dinheiro eu iria abrir uma franquia? Que tem um controle externo da franqueadora, que tem auditoria… Eu iria abrir uma outra atividade qualquer que não devesse satisfação para ninguém”, afirmou o senador.

A Kopenhagen informou nesta sexta-feira que não faz auditoria financeira das suas mais de 400 franquias no Brasil, entre elas a Bolsotini Chocolates e Café, LTDA, de Flávio Bolsonaro. Segundo a marca de chocolates, as auditorias se concentram na parte operacional, que envolve a qualidade e o atendimento dos produtos. “A marca possui sob sua gestão mais de 400 lojas franqueadas espalhadas por todo o Brasil, sendo assim a gestão contábil e financeira de cada uma delas compete apenas e tão somente ao próprio franqueado”, diz nota enviada pela marca.

