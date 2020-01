Convite de Regina Duarte para a Secretaria Especial de Cultura divide classe artística

RIO e SÃO PAULO – A possível ida da atriz Regina Duarte para a Secretaria Especial de Cultura foi comentada por artistas no Rio e em São Paulo. Regina foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro na última sexta-feira, após Roberto Alvim ser demitido por um pronunciamento oficial de inspiração nazista. Neste sábado, a jornalista Natuza Nery informou em seu blog no G1 que a atriz pediu um encontro “olho no olho” com Bolsonaro , que aconteceria segunda-feira, dia 20.

Entenda:Por que Bolsonaro quer Regina Duarte na Cultura?

Uma das mais conhecidas atrizes do país, Regina sempre se posicionou contra o PT. Durante a campanha presidencial, anunciou apoio a Bolsonaro, o que gerou confrontos com boa parte de seus colegas. Neste sábado, ela reforçou o endosso ao presidente com um post nas redes sociais.

A atriz Cássia Kis, que contracenou com Regina na clássica novela “Vale Tudo” (1988), acredita na habilidade da colega para liderar a Cultura e estabelecer um diálogo com o setor.

— Ela votou no Bolsonaro, fez campanha pra ele. É justo ele convidar e que ela aceite. Se eu fosse ela, aceitaria. Mas como não votei no Bolsonaro, não ganhei esse convite. Ela tem capacidade, é uma atriz importante, que conhece a classe artística, com uma trajetória que lhe dá responsabilidade. Ela vai pedir ajuda sem pudor, a Regina não é uma mulher de fechar a porta para ninguém — disse ela, que deseja sucesso à atriz na empreitada.

Conhecida pelas suas posições conservadoras, a atriz Regina Duarte foi convidada pelo governo Bolsonaro para assumir a Secretaria Especial da Cultura no lugar de Roberto Alvim. Na imagem, de dezembro de 2016, Regina participa de manifestação em apoio ao juiz Sergio Moro, na Avenida Paulista, em São Paulo Foto: Rogério Gomes / Agência O Globo Regina Duarte e Bolsonaro em 2018, durante a campanha para a presidência, quando a atriz declarou seu apoio ao então candidato do PSL. Regina prometeu responder o convite para a Secretaria até este sábado Foto: Reprodução Regina Duarte varre chão da Avenida Paulista ao lado do então prefeito de São Paulo, João Doria, em janeiro de 2017 Foto: Edilson Dantas / Agência O Globo Regina Duarte, em entrevista a uma emissora de televisão portuguesa, disse, em 2016, que o Brasil passava por um processo delicado. “Havia tanta esperança nesse governo

(Dilma Rousseff), e ele

frustrou um país, de uma

forma muito agressiva, violenta. É triste”, afirmou Foto: Reprodução Em 2002, Regina Duarte afirmava, em um vídeo gravado para o programa eleitoral do então candidato do PSDB, José Serra, temer a vitória do ex-presidente Lula nas eleições daquele ano Foto: / Reprodução

Outra atriz que já trabalhou com Regina, Mariana Lima diz não entender os motivos que levaram a colega a se alinhar com o governo Bolsonaro.

— Eu não entendo uma pessoa como a Regina, o(ator)Carlos Vereza, se alinharem com esse governo. Trabalhei com os dois, sei que temos outros artistas que estão do lado desse governo ultraconservador. Mas eu não entendo você estar do lado daqueles que estão fazendo de tudo para acabar com a arte, a imprensa, o pensamento, a universidade pública, as conquistas democráticas, as instituições democráticas, os direitos humanos, a nossa liberdade de expressão.

Marido de Mariana, o também ator Enrique Diaz, atualmente no ar na novela “Amor de mãe”, torce para que Regina recuse o convite.

— Não tenho a menor impressão de que ela seja preparada para isso, ainda mais num governo como esse que está, no fundo, minando toda produção artística. Acho difícil que alguém realmente interessante aceite estar do lado desse governo — considera o ator, que vê na saída de Roberto Alvim uma oportunidade para discutir a Cultura com a população.

— Esse episódio do Alvim é, por um lado, um péssimo sinal de que ponto a gente chegou. Por outro, é bom que isso esteja sendo visto em toda a sua tragédia. A saída do Roberto(Alvim)pode fazer com que a população perceba em que cilada entrou.

‘Pior do que onde chegou é impossível’

A coreógrafa Deborah Colker espera a vinda de um novo nome para a pasta da Cultura não faça com que o flerte de Alvim com o nazismo seja esquecido.

— Como uma artista judia, como uma cidadã, eu fiquei assustada, apavorada. Nunca pensei que, na minha existência, algo ia chegar tão perto(do nazismo)da maneira que foi. Meus quatro avós são judeus que fugiram de maneira terrível. Vieram pra um país bacana, acolhedor. A saída dele pelo menos deu um alívio — diz Deborah, que afirma não conhecer Regina como gestora.

— Ela é uma pessoa ativa no mundo do teatro e da televisão, isso é um ponto positivo. Mas como artista é uma coisa, outra é fazer gestão de um setor. Espero ter esperança. Pior do que onde chegou é impossível.

Já a cantora Zélia Duncan lamentou o alinhamento da atriz com o governo, que considera fundamentalista.

— Respeito a trajetória de Regina Duarte como atriz, mas considero uma temeridade que ela assuma um cargo de tamanha importância, estando tão encantada com um governo de extrema-direita e violento.

O ator Bruno Fagundes, filho do veterano Antonio Fagundes, afirma que um posto com tamanha responsabilidade deveria ser ocupado por alguém com mais experiência do que Duarte.

— O desafio de assumir a Cultura é enorme, porque é uma secretaria com orçamento esquálido que abrange muito mais do que o teatro, mas também a dança, artes plásticas… Acho complexo um ator assumir esse papel. Precisa de experiência política prévia – disse.

Para Zé Celso, Regina é ‘inocente’

Fundador do Teatro Oficina, o ator e diretor José Celso Martinez Corrêa descreveu Regina como “simpática”, “aberta” e “humana”. Mesmo assim, ele não acredita que a atriz teria sucesso à frente da pasta.

— Estamos vivendo uma primavera cultural, com cinemas e teatros lotados. Quanto mais esse presidente ataca a cultura, mais a cultura se reforça. Inevitavelmente, como a Regina concorda com esse regime tosco e perigoso, ela não está ligada a esse grande movimento. Se aceitar, ela terá de acabar se submetendo a essa corja. Estou rezando para que não aceite, porque vai se dar mal — afirmou.

Na manhã deste sábado, a atriz Regina Duarte elogiou o governo Bolsonaro com uma postagem nas redes sociais. Na mensagem publicada no Instagram, ela reproduziu uma foto do presidente com um balanço de dez meses de mandato. Zé Celso, como é conhecido, contestou item por item da lista e lamentou o fato de a atriz, que considera sua amiga, ter se aproximado do que chama de “governo nazi-fascista”.

— A Regina é uma inocente, acho que não está vendo o que está acontecendo. Essa lista é absurda — opinou.

Para Ivam Cabral, fundador e diretor da Cia. de Teatro Os Satyros, a indicação de Duarte para a Secretaria da Cultura não é ideal, mas a opção “menos ruim” do momento. Segundo ele, catástrofe ainda maior seria se o presidente nomeasse um representante da bancada evangélica para a pasta. Em sua conta no Twitter, Cabral chegou a compartilhar a hashtag #AceitaRegina.

— Estamos vivendo um momento catastrófico. Diante de declarações do presidente de que, se ela não aceitar, será indicado um evangélico, o nome da Regina parece até ser uma lufada de ar. A Regina, embora equivocada, é porosa e pode abrir interlocução com produtores e artistas, coisa que o anterior não tinha. Qualquer pessoa que pensasse diferente dele, não chegava perto – afirmou.

Cabral avalia que o mais interessante para o cargo seria o atual secretário de Audiovisual, André Sturm, que na sexta-feira chegou a despontar como favorito para substituir a pasta.

— Ele é um cara que conhece políticas públicas, é produtor. Já fez coisas super relevantes e bacanas — disse.