Coreia do Sul registra mais quatro mortes e 813 novos casos de coronavírus

SEUL – ACoreia do Sul,o segundo país mais afetado pelo novocoronavírus,registrou neste sábado 813 novos casos e mais quatro mortes pela doença, o maior aumento diário até o momento. Com isso, passa a ter um total de 3.150 contaminações e 17 mortes.

Outro sinal preocupante é que o país teve o seu primeiro caso de recontaminação — ou seja, uma pessoa que já estava doente, após ser curada, voltou a apresentar os sintomas da doença. O episódio ocorreu com uma mulher de 73 anos.

A doença retornou porque seu “sistema imunológico foi afetado”, segundo porta-vozes do Centro Coreano de Controle e Prevenção de Doenças (KCDC).

Quatro pacientes morreram no país nas últimas 24 horas devido ao coronavírus. Todas as vítimas eram idosas. A maioria das infecções e mortes está concentrada na região de Daegu, ao sul.

Na Coreia do Sul, a epidemia se espalhou dentro da Igreja de Jesus Shincheonji, e um grupo religioso cujos 260 mil membros deve passar por uma análise. Cerca de metade dos casos está vinculada a ele.

Daegu, a quarta cidade do país com 2,5 milhões de habitantes, parece uma cidade fantasma, com ruas desertas, exceto farmácias e lojas que vendem máscaras protetoras.

O governo instou a população a evitar a concentração de pessoas e a ficar em casa se tiverem sintomas como febre ou dificuldades respiratórias.

— Evitem realizar grandes eventos no exterior ou assembleias religiosas — disse o primeiro-ministro Chung Sye-kyun, durante uma viagem a Daegu.