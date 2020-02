Coronavírus: 9 repatriados que estavam em Anápolis chegam ao DF

Ao todo,20 pessoasdesembarcaram em Brasília – entre repatriados, militares, técnicos do Ministério da Saúde e um funcionário da Empresa Brasil de Comunicação (veja mais abaixo). Eles faziam parte de um total de 58 brasileiros que chegaram ao Brasil no último dia 9, vindos de Wuhan, epicentro do novo coronavírus na China.

O grupo permaneceu por 14 dias na Base Aérea de Anápolis. A previsão inicial era de que ficassem isolados por 18 dias, mas a liberação ocorreu antes, após o terceiro e último exame apontar que ninguém apresentou sinais do Covid-19.

Coronavírus: brasileiros em quarentena serão liberados neste domingo (23)

A decisão foi anunciada no sábado (22), por meio do Ministério da Defesa. “O Ministério da Saúde (MS) informou que os resultados foram negativos para coronavírus e [os repatriados] continuam assintomáticos. Cada um dos repatriados recebeu uma declaração do MS informando o estado de saúde livre da doença pelo novo Coronavírus (COVID-19)”, diz trecho do comunicado.

Os brasileiros voltaram aos seus estados em dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB). Um deles faz escalas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Florianópolis.

A segunda aeronave pousou em Brasília e seguiu para a Serra do Cachimbo, no Pará. Dois dos repatriados que desembarcaram no DF irão para Natal (RN) e São Luiz (MA), em voos comerciais. Um dos repatriados permaneceu em Anápolis.

VE – Repatriação de brasileiros na China

Antes de embarcar nas aeronaves da FAB, o grupo participou de um café da manhã festivo e de uma cerimônia de encerramento da Operação Regresso. Segundo o governo federal, o DF é a unidade da federação que mais vai receber pessoas que estavam em isolamento.Veja relação abaixo:

Distrito Federal : 9 militares, 1 profissional do Ministério da Saúde, 1 profissional da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e 9 repatriados ( 20 pessoas no total )

: 9 militares, 1 profissional do Ministério da Saúde, 1 profissional da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e 9 repatriados ( ) São Paulo : 11 repatriados, 1 militar e 1 integrante do Ministério da Saúde (13 pessoas no total)

: 11 repatriados, 1 militar e 1 integrante do Ministério da Saúde (13 pessoas no total) Rio de Janeiro : 11 militares

: 11 militares Paraná : 5 repatriados

: 5 repatriados Santa Catarina : 4 repatriados

: 4 repatriados Minas Gerais : 3 repatriados

: 3 repatriados Pará: 1 repatriada

