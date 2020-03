Coronavírus: casos voltam a aumentar na China e crescem em todo o mundo

O número de infecções na China porcoronavírusaumentou novamente neste domingo, e a epidemia continua a se espalhar pelo mundo, com as primeiras mortes nos Estados Unidos e na Austrália. A comissão nacional de saúde chinesa anunciou no domingo um saldo diário de 573 novos casos, o maior desde a semana passada.

O saldo de mortos no domingo é de 35, comparado a 47 no sábado. A doença causou quase 3.000 mortes em mais de 86.000 casos em mais de cinquenta países.

A Austrália informou neste domingo que um idoso de 78 anos, que esteve a bordo do cruzeiro Diamond Princess colocado em quarentena no Japão, morreu. Essa foi a primeira morte no país provocada pela Covid-19. No sábado, os Estados Unidos anunciaram a primeira morte de um paciente infectado, no estado de Washington. A Tailândia também registrou a primeira morte pela doença.

Na Alemanha, o número de casos confirmados de coronavírus saltou de 66 para 117, segundo o Instituto Robert Koch de controle de doenças. O país se tornou o segundo com mais casos de Covid-19 na Europa, atrás apenas da Itália, que registrou mais de 1.700 casos confirmados de coronavírus, com 34 mortes.

No Irã, 54 pessoas morreram em decorrência do novo coronavírus. O país já registrou 978 infecções. O Iraque registrou seis novos casos de coronavírus neste domingo, elevando o número total de casos para 19, informou o Ministério da Saúde local. Dois dos seis estão em Bagdá e os outros quatro em Sulaimaniya, e todos voltaram recentemente do Irã, acrescentou.

Na Inglaterra, outros 12 pacientes testaram positivo para coronavírus, elevando o total no Reino Unido para 35.

O Ministério da Saúde do Bahrein confirmou seis novos casos de coronavírus, elevando o número total para 47 casos, informou a agência de notícias estatal. Dentre esses novos seis infectados, cinco são cidadãos do Bahrein e um é saudita. Eles chegaram ao país em voos indiretos do Irã.

A República Tcheca confirmou seus três primeiros casos de coronavírus, com todos os pacientes viajando do Norte da Itália, disse o ministro da Saúde Adam Vojtech neste domingo.

As autoridades de saúde disseram que os pacientes – dois tchecos e um estudante americano que estudou em Milão – apresentaram sintomas leves. Dois estavam em Praga e o terceiro na cidade de Usti nad Labem, 90 km (56 milhas) ao norte da capital.

Igrejas fazem cultos on-line na Coreia do Sul

Igrejas foram fechadas na Coreia do Sul neste domingo, com muitas delas realizando cultos on-line, e autoridades lutavam para conter reuniões públicas, enquanto 586 novas infecções por coronavírus elevavam a contagem total para 3.736 casos.

Isso ocorria um dia após o maior salto diário de 813 casos na batalha da Coreia do Sul com o maior surto de vírus fora da China, disse o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da Coreia (KCDC). O número de mortos subiu para 20, ante 17 no dia anterior.