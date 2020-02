Coronavírus é maior emergência de saúde da China desde 1949, afirma Xi Jinping

A epidemia de pneumonia viral, que provocou 2.445 mortes e infectou 77.041 pessoas na China, “tem a transmissão mais rápida, o maior variedade de infecção e tem sido a mais difícil de prevenir e controlar”, declarou Xi durante uma reunião sobre a crise.

O presidente afirmou ainda que a China deve aprender com as “deficiências” expostas na resposta ao vírus.

Xi Jinping vem enfrentando forte pressão pela condução do país no controle da doença. Na semana passada, a polícia chinesa prendeu o jurista Xu Zihyong, crítico do governo de Pequim que havia pedido recentemente a renúncia do presidente pela gestão da epidemia.