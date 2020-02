Coronavírus: Itália, França e Alemanha entram em lista de alerta do Brasil para definição de casos suspeitos

BRASÍLIA – Ogoverno brasileirodobrou nesta segunda-feira, de oito para 16, o número de países considerados para definição de casos suspeitos decoronavírus.Itália, França e Alemanhapassaram a constar da lista. Isso significa que pessoas comfebree ao menos mais um sintoma dedoença respiratória, que tenham passado por esses países nos últimos 14 dias, devem ter seus casos notificados para acompanhamento das autoridades.

Leia mais:Coronavírus espalha medo em cidades sob quarentena na Itália

Até sexta-feira, somenteChinaestava na lista de países para o conceito de caso suspeito no Brasil. Naquele dia, foram incluídos Coreia do Sul, Coreia do Norte, Camboja, Japão, Vietnã, Cingapura e Tailândia. Nesta segunda-feira, entraram Austrália, Filipinas, Malásia, Itália, Alemanha, França, Irã e Emiirados Arábes.

Segundo Wanderson Oliveira, secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, os países foram incluídos porque registraram ao menos cinco casos com transmissão interna. O governo considera que a medida levará a um aumento da possibilidade de se identificar o coronavírus no país. O Brasil recebe voos diretos de países da Europa que passaram a registrar casos. Apesar disso, Oliveira adotou um discurso sem alarmismo:

Veja também:Coronavírus causa mais mortes na Itália, cancela carnaval de Veneza e se espalha por Irã e Coreia do Sul; bolsas caem

— Este é um procedimento padrão. Não há nenhuma medida restritiva, não estão proibidas viagens, voos, de nenhum país. Todos estão fazendo o mesmo trânsito — afirma.

De acordo com Oliveira, as orientações passadas em aeroportos, portos e outros pontos de saída do país serão reforçadas para passageiros que vêm ou que estão indo para esses países. Entre as medidas, estão hábitos básicos como lavar as mãos com água e sabão e cobrir a boca para espirrar ou tossir. Outra mudança a partir de agora, ressalta ele, é voltada aos profissionais de saúde, que devem notificar os casos considerando a nova lista.

No Brasil, segundo o balanço mais atualizado, há quatro casos suspeitos em acompanhamento — três mulheres e um homem. Três em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Duas pessoas viajaram para o Japão, um para a China e um para a Tailândia. Outros 54 casos foram descartados. Não houve houve nenhum caso confirmado no país.

Coronavírus:Morre terceiro passageiro do Diamond Princess, cruzeiro que ficou em quarentena por surto da doença

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) desta segunda-feira apontam o total de 79.407 casos de covid-19, doença causada por um tipo de coronavírus, e 2.622 mortes no mundo. Há ocorrência em 32 países. O norte da Itália vem registrando casos. O número de mortes chegou a sete em território italiano.

Oliveira, do Ministério da Saúde, afirmou que há brasileiros em áreas da Itália atingidas pelo vírus, mas não soube precisar números. Ele destacou que, a partir da mudança no protocolo de registro de casos suspeitos no Brasil, é que o consulado deve obter dados.

Leia mais:Coronavírus: o que se sabe até agora?

Questionado se haverá uma operação nos moldes da que resgatou brasileiros na China, o secretário disse achar “pouco provável” e ressaltou que não cabe ao ministério tomar essa decisão.

— Acho pouco provável que aconteça, mas se acontecer é uma decisão que cabe ao presidente Bolsonaro nos orientar como devemos proceder.

Oliveira recomendou aos brasileiros que “reflitam” sobre ir aos locais onde há registro de coronavírus, destacando que o governo italiano declarou quarentena em determinadas regiões devido à doença.

— Para essas regiões que os governos locais adotam medidas adicionais de preocupação, orientamos às pessoas que reflitam se é o momento de ir para esses lugares, uma vez que o próprio governo adota medidas de precaução — afirmou o secretário de Vigilância em Saúde.