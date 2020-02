Coronavírus: paciente “positivo” está em isolamento respiratório

primeiro brasileiro a testar positivo para a infecção por coronavírus (ainda falta uma contraprova para confirmar o diagnóstico), informou que o homem de 61 anos que chegou doente da Itália está em “bom estado clínico”, mas permanecerá em isolamento respiratório durante os próximos 14 dias. A unidade, uma das mais tradicionais no setor de saúde na capital paulista, não informou onde esse isolamento será cumprido.

O primeiro teste positivo para coronavírus no Brasil foi feito na unidade Morumbi do Albert Einstein na última segunda-feira (24/02/2020) e informado à Vigilância Epidemiológica paulista na manhã desta terça (25/02/2020), segundo a própria instituição.

O Ministério da Saúde informou que o paciente esteve na “Itália, na região da Lombardia (norte do país), a trabalho, sozinho, no período de 09 a 21 de fevereiro. Iniciou com sinais e sintomas (febre, tosse seca, dor de garganta e coriza) compatíveis com a suspeita de Doença pelo Coronavírus 2019 (Covid-19)”.

Segurança

O Hospital Albert Einstein informou, em nota oficial, que a equipe que atendeu o homem, que não teve a identidade divulgada, “seguiu com rigor todos os protocolos (…) para oferecer o atendimento apropriado e garantir a segurança do paciente e de todos os profissionais envolvidos”.

Apesar disso, as autoridades federais estão buscando e querem monitorar as pessoas com as quais o paciente teve contato na unidade hospitalar, além dos passageiros do voo no qual ele veio ao Brasil.

O resultado da contraprova e mais informações sobre os procedimentos que serão seguidos à partir de agora deverão ser divulgados na manhã desta quarta-feira de Cinzas (26/02/2020).

