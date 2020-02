Coronavírus: últimas notícias e o que sabemos até esta quinta (27)

Veja as últimas atualizações sobre casos, sintomas e notícias sobre o coronavírus no Brasil e no mundo.

O Brasil teve ontem o primeiro caso confirmado de coronavírus no país. Um homem de 61 anos, que tinha acabado de voltar da Itália, testou positivo para o covid-19. Outros 20 casos estão sob suspeita, sendo 12 de pessoas que viajaram para a Itália.

Aqui está o que sabemos sobre o coronavírus no Brasil e no mundo até hoje:

Coronavírus no Brasil

A propagação de casos de contaminação pelo novo coronavírus dificilmente será contida no Brasil, mas esse cenário não deve ser sinônimo de uma catástrofe e nem de que haja motivo para pânico. A avaliação é de médicas infectologistas consultadas peloUOL.

A confirmação do caso em São Paulo e a preocupação de uma pandemia da doença fizeram com que a Bolsa de Valores despencasse mais de 7% ontem. No pregão de hoje o índice também estava em baixa. Já o dólar operava em alta, ultrapassando a barreira de R$ 4,50.

O Brasil também foi alvo de um apelo de Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS (Organização Mundial de Saúde), para que atue de uma “forma decisiva” para evitar a propagação da doença.

Busca por máscaras cirúrgicas

A busca por máscaras cirúrgicas disparou no país. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, o produto já está em falta em alguns locais. O uso de máscara só é recomendado para pacientes com contaminação suspeita e confirmada, para pessoas que tenham contato direto com esses pacientes e para os profissionais da saúde.

China e restante da Ásia

A China espera ter o surto sob controle no fim de abril, disse hoje o chefe da equipe de médicos especialistas da Comissão Nacional de Saúde da China, o pneumologista Zhong Nanshan. A China continental registrou 433 novos casos de infecções por coronavírus até ontem, informou a Comissão Nacional de Saúde na quinta-feira, ante 406 novos registros no dia anterior.

O número total de casos confirmados chegou a 78.497. O número de novas mortes ficou em 29, a menor taxa diária desde 28 de janeiro, e caiu de 52 no dia anterior. O surto já matou um total de 2.744 pessoas.

Estados Unidos

O Centro de Prevenção e Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos informou que um paciente sem histórico de viagens recentes foi diagnosticado com o novo coronavírus. O caso pode ser o primeiro registro de transmissão da doença dentro do território norte-americano.

Europa

Na Europa, a Itália é o país que mais sofre com a propagação da doença. Doze pessoas já morreram e cerca de 400 estão infectados. A Dinamarca anunciou nesta quinta-feira o primeiro caso de contaminação de um homem que retornou da Lombardia, região mais atingida pela doença na Itália. Áustria, Suíça, Noruega, Romênia, Croácia, Macedônia do Norte e Grécia também registraram casos do covid-19.

Prevenção

As medidas de prevenção da infecção pelo novo coronavírus envolvem, no geral, cuidados básicos para reduzir o risco de se contrair ou transmitir infecções causadas por vírus respiratórios: