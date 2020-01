Crateras se abrem em rodovia entre Ervália e Coimbra, MG; carro é engolido

Carro é engolido por cratera no trecho entre Coimbra e Ervália na BR-356 — Foto: Redes Sociais/Reprodução

Duas crateras se abriram na rodovia BR-356, que dá acesso aos municípios de Muriaé e Viçosa, após fortes chuvas na noite de quarta-feira (1º) e interditou o trecho da rodovia, de cerca de 20 km, entre as cidades de Ervália e Coimbra, na Zona da Mata mineira.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o asfalto cedeu durante a noite e a rodovia permanece interditada nesta quinta-feira (2). De acordo com os militares, não há registro de feridos por conta da erosão.

Durante a noite de quarta-feira, um carro foi engolido por uma das crateras. Segundo a PMR, o motorista estava fora do veículo no momento do acidente e não ficou ferido.

OG1entrou em contato com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DEER/MG), que informou por nota que a rodovia está interditada nos quilômetros 201,9 e 203,5, próximos ao Centro de Pesquisa da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

O Departamento também afirmou que os locais estão sendo sinalizados e avalia as soluções a serem adotadas. O trecho da rodovia em que ocorreu as erosões é considerado pelo DEER/MG como estadual.

A BR-356 liga Belo Horizonte até a cidade de São João da Barra, no norte fluminense. Os motoristas que precisam seguir para estes destinos devem acessar as MG-120 ou 447, passando pela cidade de Guiricema.

Cratera abriu na BR-356 entre Ervália e Coimbra, na Zona da Mata após fortes chuvas — Foto: Redes Sociais/Reprodução

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), durante o final da noite de quarta-feira e o início da madrugada desta quinta-feira (2) foi registrado 46,2 milímetros de chuva em duas horas na região.

A medição foi realizada na estação de meteorologia de Viçosa, que fica a 25 km de distância de Ervália.