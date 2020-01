Criança de 4 anos morre atingida por tiro disparado pelo avô em saída de festa de réveillon em Fortaleza

Uma tragédia familiar foi registrada no Centro de Fortaleza na madrugada desta quarta-feira (1º). O menino Heitor Maia Aquino, de quatro anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo. Conforme informações iniciais, o disparo teria sido efetuado pelo avô da criança, que é policial civil.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou por nota que a criança estava em uma confraternização na residência do avô, quando no momento em que estavam de saída, um suspeito chegou ao local armado com uma faca e lesionou o pai do menino. Neste momento, o policial civil teria sacado a arma para conter o criminoso.

Heitor foi atingido e socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos. O policial civil, de identidade não revelada, se apresentou espontaneamente ao 34º Distrito Policial para prestar esclarecimentos. Ele foi ouvido e liberado. Segundo a versão dele, o tiro teria sido acidental.