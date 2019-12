Criança morre após ser atacada por cães em SP

O menino Luiz Fernando Teixeira de Santana, de 10 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (25) após ser atacado por seis cães dentro do terreno de uma empresa de ônibus inativa na Avenida Cupecê, em Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo. Ele tentava pegar uma pipa quando foi atacado.

Um rapaz de 20 anos tentou socorrer a criança e foi mordido na perna. Ele foi socorrido no Hospital Municipal Dr Arthur Ribeiro de Sabóia. Após receber curativos, tomou vacina antitetânica e foi liberado.

Quatro pittbulls, um rotweiller e um vira-latas atacaram o menino. Moradores tentaram, sem sucesso, afastá-los com paus e pedras. A Polícia Militar atirou para afastar os cães. Durante o atendimento à criança, os cachorros atacaram novamente. Dois animais foram sacrificados durante a tentativa de resgate da criança. Um terceiro ficou ferido. Três ficaram acuados no canil dentro do imóvel.

A polícia disse que não encontrou nenhum dos responsáveis pelo terreno. A diretoria de divisão de Vigilância de Zoonoses da Prefeitura da capital informou que mandou uma equipe para resgatar os animais. E que o proprietário pode ser multado se forem confirmados os maus-tratos.

Imagem mostra equipes de emergência atendendo garoto atacado por cães — Foto: Reprodução/ TV Globo